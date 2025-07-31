Украинские граждане должны резко негативно относиться к случаям сознательного уклонения от мобилизации в ряды ВСУ. Такое мнение в эфире Эспрессо высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман.

"Единичные скандальные случаи мобилизации являются несистемными. Хотелось бы, чтобы 90% мужчин мобилизовались в ряды ВСУ добровольно, не уклонялись и защищали страну", - сказал он.

По словам Гетьмана, этот вопрос довольно сложный - то есть мобилизоваться нужно добровольно, но так не получается.

"Когда же принуждением, на что государство имеет право, тогда возникают скандалы. Нельзя хотеть или не хотеть, это обязанность", - отметил Гетьман.

Он также поделился мнением, что в обществе едва ли не гордятся случаями уклонения от мобилизации.

"Сегодня действительно сложно найти ответ на то, как улучшить мобилизацию в Украине", - признал майор запаса.

Единственное, что можно сделать, по мнению Гетьмана, это через средства массовой информации менять отношение людей к тем, кто не хочет служить:

"Сегодня люди, которые уклоняются от службы стали чуть ли не героями, ими гордятся и это проблема. Если человек уклоняется от службы, то к нему должно быть крайне негативное отношение у общества".

Мобилизация в Украине

30 июля новый министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что мобилизация в Украине на 90% проходит добровольно. По его словам, СМИ показывают лишь отдельные скандальные случаи, тогда как общая ситуация стабильна.

Шмыгаль выразил уверенность, что без мобилизации и работы ТЦК Украина бы эту войну уже давно проиграла.

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