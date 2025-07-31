Он назвал этот обстрел очередным плевком "в лицо" инициативам и предупреждениям Трампа.

После первой ночной атаки по Киеву, которую российская армия осуществила при помощи сотен дронов, оккупанты нанесли ракетный удар буквально через час после отбоя.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что сделано это нарочито - люди за это время успели вернуться из убежищ домой и заснуть. По его мнению, террором против гражданского населения кремлевский правитель Путин в очередной раз ответил на ультиматум американского президента Дональда Трампа:

"В ответ на ультиматум в 10 дней, Путин нанес целенаправленный, концентрированный удар по Киеву. Было применено 309 дронов камикадзе/приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия" и 8 крылатых ракет "Искандер-К". При этом, удар ракетами был нанесен особо подло. Пять "Искандер-К", прорвавших эшелон ПВО ударили по многоэтажному жилому дому…".

Аналитик также обращает внимание на особенности времени сегодняшней атаки по украинской столице. В частности, в Киеве отмена воздушной тревоги, вызванной налетом дронов, прозвучала в 03:18 утра, но уже 04:29 была объявлена тревога из-за пусков восьми ракет "Искандер-К". По мнению Коваленко, оккупанты специально создали небольшой временной люфт для того, чтобы украинцы вернуться домой из укрытий, заснули и не смогли должным образом отреагировать на вторую атаку.

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"Дали возможность вернуться из убежищ, метро, подвалов, раздеться, лечь в постель, заснуть, а затем был ракетный удар. Это настолько вопиющий, неоспоримый акт террора, хладнокровного, бесчеловечного, аморального, что заслуживает самой жесткой реакции. Тем более, что этот удар по Киеву это очередной плевок в лицо инициативам и предупреждениям Дональда Трампа", - акцентирует обозреватель.

Ночной удар по Киеву

Напомним, ночью 31 июля оккупационная армия РФ нанесла массированный удар по украинской столице - в результате в Киеве много погибших и раненых среди мирного населения.

Зафиксированы прямые попадания пяти ракет "Искандер-К", одна из которых точно попала в жилой дом, а также 21 ударного БПЛА в 12 локациях.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что армия РФ запустила восемь "Искандер-К" и более 300 беспилотников.

Особенность "Искандера-К" заключается в том, что он не менее опасен, чем баллистический "Искандер-М", поскольку имеет очень короткое время подлета.

Еще одна важная деталь - чрезвычайно низкая траектория полета: крылатая ракета летит почти вплотную к земле, используя рельеф местности, что значительно затрудняет ее обнаружение украинской системой ПВО.

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