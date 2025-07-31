Документ предусматривает льготное кредитование, гранты и аренду госимущества без аукциона для ветеранов.

Верховная Рада сегодня, 31 июля, во время заседания приняла закон о ветеранском предпринимательстве.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, этот закон впервые определяет, что такое ветеранский бизнес, и предусматривает льготное кредитование, компенсации, гранты, аренду госимущества без аукциона и приоритет в госзакупках.

"Мы работаем над тем, чтобы нашим защитникам было куда возвращаться, найти работу, научиться новому или изменить сферу. Чтобы можно было восстановить утраченные бизнесы или начать с нуля", - отметила она.

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Среди правительственных инициатив Свириденко выделила программу "Собственное дело" с отдельным компонентом для ветеранов и семей военных, а также конкурсные программы от Украинского ветеранского фонда Минветеранов.

Следующим шагом, по словам главы Кабмина, является разработка подзаконных актов, которые позволят реализовать все инструменты поддержки. Их правительство должно подготовить в ближайшее время.

Поддержка ветеранов - последние новости

В начале года на портале "Дия" появилась возможность для украинцев получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и статус члена семьи погибшего защитника. Услуги доступны ветеранам, которые имеют справку об инвалидности и мужьям, женам, родителям и детям погибших защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.

В этом году в Украине стартовала новая программа для УБД (участников боевых действий), а также ветеранов, у которых есть инвалидность. В рамках этого можно каждые три месяца получать 1500 гривен, чтобы оплатить ими спортивные занятия - ветеранский спорт.

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