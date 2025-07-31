Молодежь в армии сможет получать образование без отрыва от службы - закон

Это еще один мотивационный фактор привлечения на военную службу граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет.

Верховная Рада Украины предоставила право военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет учиться в учреждениях высшего образования без отрыва от службы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов образования военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, на особый период" (регистрационный номер 13235) проголосовало 292 народных депутата.

Речь идет о праве на образование для молодых людей, которые вступили в ряды Сил обороны по контракту или по призыву во время мобилизации.

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Законом также гарантируется сохранение места учебы и стипендии на период службы. Кроме того, предусмотрено право на отпуск в связи с обучением в учреждении высшего образования.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что это еще один мотивационный фактор привлечения на военную службу граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет.

Больше новостей о контракте для 18-24-летних

Как сообщал УНИАН, в феврале 2025 года Министерство обороны Украины запустило контракты для украинцев 18-24 лет, которые предусматривают выплату 1 млн гривен, из которых 200 тысяч выплачиваются сразу, а остальные во время службы. Также предусмотрены социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

Офицер отделения СМИ 1-го Центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Алла Пунько отметила, что есть несколько причин для отказа от подписания контракта, который рассчитан на привлечение в армию молодежи 18-24 лет, но пока таких случаев не было.

Она отметила, что для подписания контракта необходимо, чтобы претендент был в возрасте 18-24 года, а также речь идет о пригодности к военной службе по медицинским показателям и показателям профессионально-психологического отбора.

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