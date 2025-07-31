Это решение должно заработать уже с августа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с военным командованием уже согласовано решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска украинским военным. Об этом глава государства сообщил в видеообращении к украинцам.

"И сегодня еще есть очень важные решения. Это закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным наших воинов. Очень важно. Только что тоже подписал, и это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев. Также я поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 дней отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало", - рассказал Зеленский.

Также глава государства добавил, что принят закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям.

Видео дня

"Эти законы уже есть, эти законы уже будут работать. Поэтому этот день действительно результативный - и ощутимый для людей. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы", - отметил президент.

Компенсация за неиспользованные дни отпуска для военных

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения. Соответствующая денежная компенсация выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.

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