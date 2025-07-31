Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с военным командованием уже согласовано решение о предоставлении дополнительных 15 дней отпуска украинским военным. Об этом глава государства сообщил в видеообращении к украинцам.
"И сегодня еще есть очень важные решения. Это закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным наших воинов. Очень важно. Только что тоже подписал, и это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все надлежащие выплаты родным наших павших героев. Также я поручал, и мы согласовали с военным командованием решение о дополнительных 15 дней отпуска для наших военных. Чтобы в августе это заработало", - рассказал Зеленский.
Также глава государства добавил, что принят закон, который дает больше возможностей ветеранским предприятиям.
"Эти законы уже есть, эти законы уже будут работать. Поэтому этот день действительно результативный - и ощутимый для людей. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы", - отметил президент.
Компенсация за неиспользованные дни отпуска для военных
Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский подписал закон, который гарантирует военнослужащим выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения со службы во время действия военного положения. Соответствующая денежная компенсация выплачивается в год увольнения военнослужащих со службы.