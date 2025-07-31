Танцовщица заявила, что не "дружит" со своими бывшими.

Известная украинская хореограф Елена Шоптенко впервые подтвердила информацию о том, что развелась со своим вторым мужем - предпринимателем Алексеем Ивановым. Причины разрыва брака звезда назвала в интервью журналистке Маричке Падалко.

По ее словам, разошлись они еще до начала полномасштабной войны, но официально все оформили уже во время:

"Фактически, я свободна, можно сказать. Любой разрыв с людьми, тем более с человеком, от которого у тебя ребенок, - это всегда нелегко… Когда люди разрывают свои отношения, то это не стыдно. Если ценности разные, если они не становятся одинаковыми, то тогда просто оно не работает. У меня есть определенное понимание семьи, взаимодействия друг с другом. Это же не то, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Просто я рисовала себе какую-то одну картину, а мой партнер - другую. Вопрос в том, что нужно сначала договариваться, говорить", - объяснила Шоптенко.

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При этом она добавила, что после разрыва брака люди не остаются лучшими друзьями:

"Я не дружу с бывшими. Мы общаемся о ребенке".

Напомним, ранее украинская актриса Наталка Денисенко впервые назвала актера-воина Андрея Фединчика своим "бывшим мужем".

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