Радостной новостью исполнительница поделилась в день своего 28-летия.

Украинская певица Roxolana (настоящее имя - Роксолана Сирота) объявила о своей первой беременности. Радостной новостью исполнительница поделилась в Instagram в день своего рождения.

Певица опубликовала снимок, на котором она позирует в голубом боди и джинсах, нежно придерживая округлившийся живот.

"Лучший подарок", - коротко подписала снимок Roxolana.

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Чуть ранее исполнительница поделилась еще одним фото по случаю своего дня рождения с подписью: "28. Спасибо военным за возможность быть дома".

Напомним, ранее УНИАН писал, что певица Roxolana замужем за одним из сыновей Юрия Бойко - главы бывшей пророссийской партии ОПЗЖ. О том, что они состоят в отношениях, певица сама подтверждала:

"Вы сказали, что я скрываю. Но я не скрываю. Я просто это не транслирую. Я уже говорила, что это из уважения к моему молодому человеку. Из уважения к нему, потому что он очень закрыт, он интроверт, он никогда не стремился к публичности. И только поэтому я не транслирую это не только во время моей шоубизнесовой деятельности, но и задолго до того, когда мы встречались. А встречались мы очень много лет".

Отец Roxolana - бывший генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

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