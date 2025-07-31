За год с начала эксплуатации F-16 Украина не потеряла ни одного из них от российских ударов по аэродромам.

Военные аэродромы являются приоритетной целью для российских ракетных атак, но до сих пор Украине удавалось успешно защищать свои F-16 от этой угрозы. Все благодаря новому подходу к эксплуатации этих самолетов, пишет Business Insider.

В обычных условиях военная авиация в значительной степени зависит от своих постоянных аэродромов, где развернута стационарная инфраструктура обслуживания авиапарка и пилотов. Это хорошо работает в мирное время или в конфликтах, где противник не имеет возможности атаковать ваши тыловые аэродромы. Но Украине приходится воевать с врагом, который имеет возможность в любой момент ударить ракетой по любому военному аэродрому.

Как отмечает автор публикации, ставка на рассредоточение и мобильность при сохранении оперативной гибкости является именно тем, благодаря чему Воздушным силам Украины уже более трех лет удается выживать и защищать небо.

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Еще в сентябре 2023 года американский генерал Джеймс Хекер, главнокомандующий Воздушными силами США в Европе, заявлял, что Украина потеряла относительно мало своих самолетов на земле за первые 18 месяцев, поскольку "они очень редко взлетают и приземляются на одном и том же аэродроме".

Такая мобильность и рассредоточенность возможна благодаря тому, что при обслуживании самолетов Украина полагается не только на стационарную инфраструктуру аэродромов, но и на мобильные комплексы, установленные на грузовиках. В частности, для поддержки своих истребителей F-16 Украина разработала и изготовила два таких комплекса.

С помощью этих мобильных комплексов украинские ВВС могут проводить техническое обслуживание и пополнение боекомплекта самолетов. Кроме того, один из новых комплексов имеет командный пункт и рабочие места для планирования миссий и брифингов для пилотов, а также место для отдыха личного состава.

Тим Робинсон, специалист по военной авиации Королевского аэронавтического общества Великобритании, назвал это очень инновационным шагом, который может быть "критически важным" для выживания немногочисленных украинских F-16. Он также выразил убеждение, что странам НАТО стоит обратить внимание на украинское ноу-хау.

Для сравнения, Россия даже не пыталась рассредоточить свои самолеты, пока Украина не начала атаковать аэродромы дальнобойными беспилотниками. Но даже после этого украинские удары по аэродромам РФ в целом оказались значительно более результативными, чем российские удары по украинским авиабазам.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, россияне начали активно использовать реактивную версию дрона-камикадзе "Шахед". Однако специалист по системам связи и РЭБ Сергей "Флеш" Бескрестнов говорит, что, кроме высокой скорости, этот беспилотник не имеет никаких других преимуществ, но имеет кучу недостатков.

Также мы рассказывали об уникальной спасательной операции на фронте, где раненого украинского солдата спасли из полуокружения с помощью. Поскольку боец не мог передвигаться самостоятельно, ему прямо на позицию с помощью дрона доставили электровелосипед.

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