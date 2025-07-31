Августа в Украине начнется с комфортной летней погоды. Сильной жары уже не будет даже на крайнем востоке - температура по стране не превысит +30°...+32°. В большинстве же областей будет +23°...+29°. На западе страны есть вероятность небольших дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Тернополе 1 августа ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +15°, днем +25°.
- В Виннице завтра будет +14°...+25°, ясно.
- В Житомире в пятницу ночью будет +14°, днем +24°, ясно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Полтаве - ясно, температура воздуха +17°...+26°.
- В Одессе 1 августа - ясно, температура ночью +19°, днем +29°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +31°, ясно.
- В Николаеве завтра будет ясно, ночью +17°, днем +31°.
- В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +26°, небольшая облачность, возможен дождь.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +26°.
- В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в пятницу будет ясно, +18°...+31°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +30°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +30°.
1 августа - праздник, приметы погоды
1 августа - день Макриды. Считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай — богатым. Заканчивают летние работы в поле и начинают осенние.