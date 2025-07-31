На западе страны есть вероятность небольших дождей.

Августа в Украине начнется с комфортной летней погоды. Сильной жары уже не будет даже на крайнем востоке - температура по стране не превысит +30°...+32°. В большинстве же областей будет +23°...+29°. На западе страны есть вероятность небольших дождей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +16°, днем +25°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +24°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +23°, небольшой дождь.

В Тернополе 1 августа ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность, возможен небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +14°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в пятницу - ясно, ночью +15°, днем +25°.

В Виннице завтра будет +14°...+25°, ясно.

В Житомире в пятницу ночью будет +14°, днем +24°, ясно.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+24°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +17°...+26°.

В Одессе 1 августа - ясно, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +17°, днем +31°, ясно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +17°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +19°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +19°, а днем +26°, небольшая облачность, возможен дождь.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +18°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно, +18°...+31°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +30°.

1 августа - праздник, приметы погоды

1 августа - день Макриды. Считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай — богатым. Заканчивают летние работы в поле и начинают осенние.

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