Морские ежи, которых использовали для борьбы против Rugulopteryx okamurae, начали гибнуть.

На побережьях Испании стремительно распространяется инвазивная водоросль Rugulopteryx okamurae, которая наносит серьезный ущерб экосистемам и санитарному состоянию курортных зон. Как сообщает издание BILD, буро-зеленые массы водоросли заполонили пляжи Средиземного моря и Атлантического океана, превращая их в непригодные для отдыха.

Растение, завезенное из Азии (предположительно с балластными водами грузовых судов), впервые было зафиксировано в районе Гибралтарского пролива около 10 лет назад. С тех пор оно быстро распространилось по испанскому побережью. Только с мая с пляжа Ла Калета в Андалусии экскаваторами вывезли около 1200 тонн водоросли, причем в некоторые дни объемы достигали 78 тонн.

Ученые обеспокоены темпами ее распространения. В Европе у этого вида нет естественных врагов, а попытки биологического контроля провалились — морские ежи, которых использовали для борьбы, не справились с объемами и начали гибнуть из-за токсинов, вырабатываемых водорослью.

Понимая, что полностью избавиться от растения невозможно, региональные власти Андалусии приняли экспериментальную программу по управлению ситуацией. План предполагает не только уборку, но и переработку водоросли в полезные ресурсы — тепло или электричество. Для этого одобрено строительство специального биореактора, который будет перерабатывать биомассу.

Нашествие синего краба в Черном море

Как писал УНИАН, на северо-западном побережье Черного моря зафиксировано активное распространение хищника - синего краба. Инвазивный пришелец угрожает местным видам моллюсков, мелких ракообразных и рыбе. Хищный вид, родом из Атлантики, стремительно продвигается от турецких и болгарских берегов в направлении украинского побережья и дельты Дуная. Представитель семейства ракообразных нарушает баланс прибрежных экосистем, особенно в условиях изменения климата, к которым сам успешно адаптируется.

Однако опыт других стран показывает, что контролируемый вылов синего краба может уменьшить его влияние на экосистему, а также приносить прибыль - его мясо используют для приготовления вкусных блюд.

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