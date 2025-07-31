Цены на газ на август в Украине изменились: поставщики опубликовали новые тарифы

Месячные предложения доходят до 27 гривни за кубометр.

Украинские поставщики опубликовали цены на газ в последний месяц лета. В августе 2025 года годовые - базовые - предложения остались на прежнем уровне, а вот месячные - рыночные - изменились.

Издание ГазПравда пишет, что месячная цена снизилась на 3,5 гривни. Так, ценники колеблются от 8,46 до 27 грн за кубометр.

Что касается годовых цен, то они колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Отметим, что именно они являются базовыми, поэтому переводить потребителей с годовых на месячные тарифы компании не имеют права.

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Учитывая, что более 98% бытовых потребителей газа, а это более 12 миллионов домохозяйств, обслуживаются компанией "Нафтогаз Украины", то они будут платить за "голубое топливо" 7,96 гривни за кубометр. Этот тариф на газ действует до 30 апреля 2026 года включительно.

Следует отметить, что всего на рынке присутствуют девять поставщиков, пять из которых предлагают и месячные (рыночные), и годовые тарифы.

Цены на газ - последние новости

Министерство экономики сообщило, что стоимость реализации газа в Украине в июне 2025 года выросла на 11,9% по сравнению с маем. "Голубое топливо" достигло отметки 17354 гривны за 1000 кубометров.

Что касается цен на газ в Европе, то 15 июля сообщалось, что "голубое топливо" дешевело, потому что трейдеры оценивали угрозу президента США Дональда Трампа применить к России финансовые санкции, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

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