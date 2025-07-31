Селезнев о собственной баллистике: ракетная программа Украины готовит неприятные сюрпризы врагу

Эксперт прокомментировал заявления нового министра обороны о том, что Украина уже близка к собственной баллистике.

Когда Украина начнет масштабно использовать собственную баллистику, системы ПВО России не выдержат нагрузки и военные мощности врага превратятся в руины. Об этом бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев сказал в интервью Radio NV.

Его попросили прокомментировать слова министра обороны Дениса Шмыгаля о том, что Украина "близка к собственной баллистике". Селезнев отметил, что не будет прогнозировать, когда в ВСУ появится баллистическое оружие украинского производства, но выразил уверенность, что это значительно изменит ситуацию.

"Какие сроки нужны для реализации этих амбициозных задач трудно сказать. Ключевой фактор - это наличие ресурсов, в частности финансовых, материально-технических, человеческих, промышленных мощностей. Все это чрезвычайно весомый аргумент. Но есть еще одна важная составляющая - фактор нашей мотивированности и понимания необходимости иметь дальнобойное мощное оружие, которое будет доставать в том числе отдаленных районов РФ. И которое мы сможем доставлять (армии - Ред.) самостоятельно, не ожидая актов доброй воли со стороны наших западных партнеров", - сказал он.

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Селезнев рассказал, что примерно год назад общался с гендиректором конструкторского бюро корпорации, которая занимается изготовлением украинских ракет "Нептун".

"И тогда он мне сказал, что в перспективе врага ждет немало неприятных сюрпризов, связанных с увеличением мощности и дальнобойности украинских ракет. Надеюсь, что это не только кейс "Нептунов", которые неоднократно демонстрировали свои чрезвычайно серьезные и эффективные возможности. Но и реализация других ракетных программ", - подчеркнул бывший спикер Генштаба.

Селезнев прокомментировал предупреждение российских чиновников о том, что Россию ждут "беспрецедентные атаки по 500-600 беспилотников" со стороны Украины. По его словам, даже сами чиновники страны-агрессора не сомневаются, что в Украине также будут сделаны ракеты.

"Конечно, нам есть еще над чем работать. Но не зря в последнее время чрезвычайно нервничают российские z-паблики и z-пропагандисты", - подчеркнул Селезнев.

По его словам, украинцы критически зависят от создания дальнобойного и мощного оружия, потому что им мы сможем разрушить вражеский наступательный потенциал.

"История военного противостоянии свидетельствует, что нам крайне трудно пробиваться в Москву, ее центр города и Подмосковье. Там достаточно мощная разветвленная сеть противовоздушной и противоракетной обороны. Но это мы используем сейчас наши ударные дроны. А если мы будем более активно и масштабно использовать нашу баллистику, насколько высока вероятность того, что российская ПВО будет отрабатывать с такой же эффективностью? Возможно ли будет "ловить гав" и соответственно мы будем иметь возможность разрушать объекты? Весьма вероятно, что они будут быстро превращаться в руины", - отметил Селезнев.

Больше новостей об украинской баллистике

Как сообщал УНИАН, в опубликованном 30 июля интервью изданию ВВС-Украина Украина министр обороны Денис Шмыгаль сказал, что Украина очень близка к тому, чтобы иметь собственную баллистику. Так он ответил на вопрос, когда можно будет увидеть украинские баллистические ракеты и регулярное их использование по целям в России.

Ранее, в июне, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже состоялись положительные испытания украинской баллистической ракеты "Сапсан", идет разработка возможности ее массового производства. Эксперт Валентин Бадрак рассказывал, что для развертывания полного цикла производства "Сапсанов" Украине понадобится несколько месяцев.

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