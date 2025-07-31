Курс гривны к евро установлен на уровне 47,75 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 1 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,71 гривны за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 6 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня значительно усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 47,75 гривни за один евро, то есть гривня выросла сразу на 40 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,71/41,74 грн/долл., а евро - 47,69/47,71 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 31 июля снизился на 3 копейки и составлял 41,92 гривни за доллар, а курс евро снизился на 20 копеек и составлял 48,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,32 гривни, а евро - по курсу 47,50 гривни за единицу иностранной валюты.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что смещение фокуса внимания на евро из-за подорожания этой валюты не всегда обосновано и может привести к неожиданным потерям, ведь продажа, например, доллара всегда происходит по курсу ниже курса покупки.

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