Эксперт по продуктам питания поделилась лучшим способом хранения сыра.

Сыр занимает особое место на кухне - от крошащегося Ланкаширского до кремообразного Бри. Однако многие хозяйки допускают одну и ту же ошибку, из-за которой любимые кусочки сыра слишком быстро плесневеют или высыхают.

Издание Express пишет, что правильное хранение сыра - это не только обеспечение его пригодности к употреблению, но и сохранит уникальные вкусовые качества и текстуру.

Большинство людей берут пищевую пленку, пытаясь сохранить сыр, но специалист по гигиене питания Сара Тейлор предостерегла от такого подхода.

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"Каждый сыр уникален, и поэтому у каждого из них есть свои требования, чтобы сохранить его в лучшем виде", - указала эксперт.

Как хранить сыр в холодильнике, чтобы он не плесневел

Сыр - это живой продукт, который должен дышать. Когда он плотно завернут в пластик, он лишается кислорода и может приобрести неприятный запах или покрыться слизью. Твердые сыры могут потеть и становиться жирными, а мягкие сыры рискуют стать кашицеобразными.

"Твердые сыры, как пармезан, имеют низкое содержание влаги, а поскольку бактерии нуждаются в пище и влаге для выживания, сыр с более низким содержанием влаги имеет тенденцию храниться дольше", - объяснила Тейлор.

Из-за минимального уровня влажности твердые сыры лучше хранить, завернув их в пищевую пленку, а не в вощеную бумагу для сыра (или пергамент для выпечки), поскольку бумага пропускает воздух, что приводит к высыханию сыра.

Тем не менее, мягкие и более влажные сыры, как бри, требуют вентиляции. Когда мягкие сыры не могут "дышать", они накапливают аммиачные газы, которые могут изменить вкус и испортить деликатес.

"Поэтому мягкие сыры не следует плотно заворачивать в пищевую пленку, так как они будут потеть", - отметила эксперт.

Вместо этого мягкие сыры следует заворачивать в вощеную бумагу для сыра, пергамент для выпечки или многоразовую вощеную ткань, а затем помещать в герметичный контейнер. Также она рекомендует добавить в контейнер кусок влажной плотной ткани, чтобы регулировать атмосферу в контейнере.

Как хранить сыр в холодильнике долго

Что касается идеального места хранения в холодильнике, Сара сообщила:

Сыр любит стабильность, поэтому его следует хранить в задней части холодильника, где температура и влажность наиболее стабильны.

В связи с этим она категорически против хранения сыра в дверце холодильника, потому что постоянное открывание и закрывание подвергает его перепадам температуры.

Ранее УНИАН писал, что сыр с плесенью полезен для организма.

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