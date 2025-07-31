Кремлевский чиновник высмеял главу Белого дома и заверил, что РФ продолжит идти избранным путем.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев решил продолжить пререкаться с президентом США Дональдом Трампом и выкатил очередную ахинею о правильности пути, который выбрала его страна.

Новое заявление кремлевского чиновника последовало в ответ на заявление Трампа о том, что тому нужно следить за своими словами.

"Про угрозы Трампа в мой адрес... Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой", - выразил свою мысль Медведев.

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"А про... "заход на опасную территорию" – ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука"", - обратился к Трампу с советом экс-президент РФ.

Угрозы Медведева

Новый ультиматум, который американский президент Трамп выдвинул России на счет войны в Украине, возмутил кремлевских чиновников. Особо зацепил этот ультиматум заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Он заявил, что Трамп делает "шаг к войне".

Медведеву ранее уже ответил сенатор Линдси Грэм и призвал россиян сесть за стол переговоров, чтобы прекратить войну. "Тем в России, кто считает, что Трамп несерьезно настроен прекратить кровопролитие между РФ и Украиной: вы вскоре к сожалению ошибетесь", - написал Грэм в X 29 июля.

А сегодня утром Трамп и сам отреагировал на слова Медведева. Глава Белого дома посоветовал ему выбирать выражения и предупредил, что "он вступает на очень опасную территорию".

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