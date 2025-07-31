Сейчас россияне истощили те силы и средства, которыми они планировали наступать, рассказал Жорин.

Россиянам на фронте удалось не все, что они планировали на летнюю наступательную кампанию. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал подполковник Максим Жорин из Третьего армейского корпуса.

"Надо при этом трезво смотреть, что определенные успехи они уже имели. И самое главное, надо понимать, что они не собираются останавливаться. Я бы пока не делал итога о летней кампании, потому что судя по тем накоплениям и перехватам, которые у нас есть, еще жаркие периоды нас этим летом могут ждать", - сказал Жорин.

В то же время он добавил, что россияне активно ждут подкрепления северокорейскими подразделениями. Поскольку в настоящее время они истощили силы и средства, которыми планировали наступать.

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"Поэтому мы сейчас можем наблюдать определенное уменьшение динамики. Это связано с большими потерями, которые они понесли. Однако это до сих пор остаются россияне, которые особо не считают свои потери. Поэтому они сейчас находятся в состоянии пополнения своих сил. И планируют дальше продвигаться. Будет ли это конец августа или сентябрь, я думаю, что даже они не понимают. Потому что это будет зависеть от того, насколько быстро им будет удаваться или не удаваться", - добавил Жорин.

Ситуация на фронте - важные новости

Журналисты CNN со ссылкой на украинских командиров отмечали, что недавние продвижения россиян создают угрозу сразу для трех ключевых украинских городов - Покровска, Константиновки и Купянска. Захват каждого из них несет кризис для Украины, отмечают журналисты.

Тем временем в ВСУ опровергли информацию о том, что россиянам якобы удалось захватить Каменское в Запорожской области. В Силах обороны юга отметили, что украинские бойцы удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах поселка.

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