В первую декаду августа общая ситуация на валютном рынке будет напоминать события июня-июля.

Валютный рынок сейчас живет в двух плоскостях, события в которых иногда противоречат друг другу.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Курс доллара в Украине имеет все признаки стабильности. Это и действие режима управляемой гибкости от НБУ, который позволяет избегать резких курсовых колебаний. Также стоит внимания, что благодаря этому режиму удается сбалансировать спрос и предложение, ведь осуществляемые валютные интервенции по максимуму насыщают спрос", - сказал эксперт.

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Он отметил и медленное уменьшение инфляции: ожидается, что за июль инфляция в Украине снизится до уровня 0,5-0,7%, что является весьма позитивным свидетельством правильности валютной стратегии регулятора и возникает перспектива к снижению учетной ставки.

По словам Лесового, поведение европейской валюты, в свою очередь, остается весьма непредсказуемым. Курс евро в Украине формируется на основе мировых трендов пары доллар/евро, а также на паре гривня/доллар. То есть курс евровалюты будет зависеть преимущественно от ситуации в мире.

"В то же время доллар и евро - мировые валюты, поэтому им не грозят курсовые катаклизмы. Эти валюты надежные и достаточно прочные, а текущий разрыв в стоимости американской валюты к евро вызван рядом внешних обстоятельств, начиная от поведения мощных инвесторов, пытающихся уберечь свой капитал от потерь, до стоимости нефти и геополитических факторов, например, от напряжения на Ближнем Востоке", - сказал банкир.

Эксперт ожидает, что мировые котировки будут в пределах 1 евро до 1,15-1,17 доллара. То есть украинский курс евро не должен выйти за пределы 48,5-49,5 гривны.

Основные показатели валютного рынка с 4 по 10 августа, по прогнозу Лесового, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 48,5-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42,2 грн/долл. и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

Банкир отметил, что в первую декаду августа общая ситуация будет напоминать события июня-июля: курсовые колебания американской валюты остаются в меру предсказуемыми, зато курс евро будет демонстрировать "характер", изменяясь в соответствии с мировыми событиями.

"На мой взгляд, гражданам не стоит проявлять чрезмерную эмоциональность, опасаясь за собственные сбережения в гривне или долларах. Смещение фокуса внимания на евро не всегда обосновано и может привести к неожиданным потерям, ведь продажа, например, доллара всегда происходит по курсу ниже курса покупки. Поэтому очевидно переход с доллара на евро - это потеря на курсе продажи и потеря на курсе покупки", - резюмировал Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 31 июля снизился на 3 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар, а курс евро снизился на 20 копеек и составляет 48,50 гривни за евро.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,71 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 48,45 грн/евро, а курс продажи - 48,00 грн/евро.

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