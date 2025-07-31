Новая OC уже проходит фазу бета-тестирования и во всех подробностях будет представлена вместе с серией Xiaomi 16.

На просторах интернета появился список смартфонов Xiaomi, которые первыми обновятся до HyperOS 3 на базе Android 16. Новая операционка уже проходит фазу бета-тестирования и во всех подробностях будет представлена вместе с серией Xiaomi 16.

"Из коробки" новую систему как раз получат новые флагманы Xiaomi, которые должны быть представлены не позже октября. Также на старте развертывания ОС появится как минимум на семи уже выпущенных моделях производителя, пишет XiaomiTime.

10 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат HyperOS 3:

Xiaomi 16;

Xiaomi 16 Pro;

Xiaomi 16 Pro Max;

Xiaomi 15;

Xiaomi 15 Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15T Pro;

Xiaomi 14T Pro;

Redmi K70 Ultra;

Redmi К80 Ultra.

На данный момент Xiaomi подтвердила обновление до HyperOS 3 для более чем 69 своих устройств. Через какое-то время очередь дойдет до аппаратов серий Xiaomi 14 и 13, а также Redmi Note 14, 13 и моделей POCO.

Видео дня

Согласно предыдущим утечкам, Xiaomi скопирует "стеклянный" дизайн Apple для своей ОС. По ранним впечатлениям, читаемость и навигация у нее намного лучше, чем у iOS 26.

10 июня компания Google выпустила стабильную версию Android 16 с самым масштабным редизайном за последние несколько лет. Сразу после выхода обновление стало доступно владельцам смартфонов Pixel, начиная с Pixel 6.

Устройства других производителей начнут получать обновление с фирменной оболочкой в ближайшие месяцы. УНИАН собрал все девайсы, которые точно получать свежую версию Android, включая Samsung, Realme, OnePlus и других брендов.

Вас также могут заинтересовать новости: