Сергей Бескрестнов рассказал, что этот ударный беспилотник имеет множество недостатков.

В ночь на 31 июля во время очередной российской атаки на Киев и другие города Украины российскими захватчиками были запущены дроны с реактивным двигателем наряду с обычными ударными дронами и ракетами. Подробнее о том, что это за дроны и как можно с ними бороться, в интервью УНИАН рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Какие характеристики у реактивных ударных "Шахедов", которые Россия начала применять при ночных атаках на гражданское население и инфраструктуру в Украине?

На данный момент, насколько нам известно, все реактивные "Шахеды", как и большинство реактивных малогабаритных изделий России, построены на базе китайского реактивного двигателя. Но мы не исключаем, что Россия в случае успешных результатов испытания будет пробовать наладить производство двигателя у себя на своей территории. В данный момент – это все реактивные двигатели с Китая, т.е. их характеристики и возможности понятны.

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Какую скорость могут развивать эти реактивные дроны?

По скорости реактивного "Шахеда" - здесь очень четкий баланс, потому что, чем будет выше скорость реактивного двигателя, соответственно, "Шахеда" с таким двигателем - тем будет больше расход топлива. А чем больший расход топлива, тем меньший заряд понесет дрон или пролетит меньшее расстояние. В отличии от "Шахедов" классических, у реактивных "Шахедов" есть проблема с топливом. Мы видели, как россияне разгоняли этот "Шахед" до 500 км/час, но, очевидно, это были короткие удары, недалеко от границы. В среднем скорость текущих реактивных "Шахедов" была приблизительно 300 км/час. Мы говорим о диапазоне примерно 300-500 км/час в зависимости от выполняемой задачи и в зависимости от дальности полета.

А чем можно эффективно сбивать эти реактивные "Шахеды"?

Такие "Шахеды" по звуку очень легко отличить. Он похож на реактивный самолет типа Су или F-16. Это свистящий звук, он похож на звук классического реактивного двигателя.

Такие "Шахеды" производятся россиянами как контрмера нашим зенитным дронам. И тот факт, что они начали их активно производить, свидетельствует о том, что проводятся некие испытания. До этого такие "Шахеды" были редкостью. А в последние несколько дней мы наблюдаем групповые полеты.

Если у этих "Шахедов" скорость будет слишком большая, то мы не сможем их сбивать зенитными дронами. Но, не нужно раньше времени терять оптимизм, потому что нам, возможно, придется менять тактику применения зенитных дронов, немножко их ускорять. Если "Шахеды" будут низкоскоростными, то мы сможем это сделать. Но если они будут высокоскоростными, то нам придется разрабатывать специальные системы, которые будут аналогами ПЗРК "Стингер". Возможно, они будут более модифицированы для работы именно по "Шахедам".

С моей точки зрения, это также могут быть "поворотные турели" с искусственным интеллектом, о которых говорил Федоров (первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, - ред. УНИАН). Мы знаем, что ведутся такие разработки. Производители доводят их до финальной стадии. То есть, это поворотная турель, которая оборудована хорошим, качественным и дорогим тепловизором, и видит на больших расстояниях цель, может ее распознавать, и благодаря нейросети она может управлять стрельбой, делая ее более точной.

То, что это возможно в теории, мы видим на примере немецкого комплекса ПВО "Гепард", у которого есть система радиолокационной станции и система захвата цели, и который работает, в том числе, по реактивным самолетам. В нашем случае это все будет делать тепловизор и искусственный интеллект.

Скажите, а поскольку двигатель - китайского производства, то на данный момент у россиян есть какие-то ограничения для наращивания производства этих реактивных дронов?

Россия применяет на "Шахедах" китайские CRP-антенны и другие комплектующие в гигантских количествах, поэтому никаких ограничений вообще нет. Там, где сумели отгрузить 100 штук, отгрузят и 200 штук.

Мы, например, находим на китайских модемах, которые используются в "Герберах", надписи, что это модем Wi-Fi. А на CRP-антеннах для "Шахедов" мы находим наклейку, что это деталь для сельского хозяйства. Де-юре, это позволяет прямо обходить санкции и экспортировать эти товары не как двойного назначения, а как абсолютно гражданский товар. Просто представьте себе, что в России большое количество тракторов или комбайнов, для которых они зачем-то закупили систему CRPA противодействия спутниковому РЭБу для улучшения навигации. Мы все понимаем, что это очень странно, но, де-факто, это так. Они могут эти реактивные двигатели подвести под какую-то свою программу. Плюс, проблема в том, что эти китайские двигатели производятся не на одном заводе.

Какие преимущества у реактивных "Шахедов" над стандартными?

У реактивных "Шахедов" нет никакого преимущества. Наоборот, есть много недостатков. Кроме одного – это скорость. У них во всем недостаток. И в цене реактивный дрон более дорой. И в маневренности, и в дальности, и в управляемости.

А скорость им нужна для того, чтобы бороться с нашими зенитными дронами. Больше ни для чего.

Соответственно, чем больше скорость, тем меньше времени на реагирование для уничтожения реактивного "Шахеда"?

Да. Во-первых, ребятам из зенитной мобильной группы с земли будет сложно попасть во что-то, что полетит низко, но с большой скоростью. Это фактически в ручном режиме нереально - на высоких скоростях попасть. Во-вторых, если мы будем догонять такие "Шахеды", то наши перехватчики должны стать еще быстрее. Сейчас, чтобы догонять "Шахед", который летит 200 км/час, наши перехватчики разгоняются до 300 км. А теперь получается, что если "Шахед" летит 300 км, то наши перехватчики должны разгонятся до 400 км. И это уже проблематично, потому что на существующих электродвигателях скорости достигаются, например, 200-250-300 км, а 400-500 – я сомневаюсь.

справка Сергей Бескрестнов Специалист по системам РЭБ и связи, глава «Центра радиотехнологий» Сергей «Флэш» Бескрестнов – украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий, председатель ОО "Центр радиотехнологий" Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Занимал руководящие позиции в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь". С апреля 2022 занимается консультациями и обучением различных военных подразделений и других силовых структур Украины. Изучает российскую военную технику (РЭБ, РЭР, связь, ударные БПЛА), стратегию ее применения и разрабатывает сценарии противодействия.

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