Решение поддержали 332 народных депутата.

Верховная Рада приняла в целом закон (№ 13573) об увеличении бюджета в этом году на 412 млрд грн на военные нужды.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона о внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны проголосовали 332 народных депутата.

Законопроектом предлагается увеличить расходы государственного бюджета на национальную безопасность и оборону на сумму 412,4 млрд грн.

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Дополнительные расходы по общему фонду составляют 401,6 млрд грн, в том числе для:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) - 310,8 млрд грн;

системы МВД (Госпогранслужба, Нацполиция, Нацгвардия) - 84,1 млрд грн;

Службы безопасности - 1,6 млрд грн;

Главного управления разведки Минобороны - 4,5 млрд грн;

Администрации Госспецсвязи - 64,5 млн грн;

Управления государственной охраны - 505 млн грн.

Отмечается, что основными факторами, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов государственного бюджета является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год, в частности среднемесячной заработной платы и прибыли прибыльных предприятий, и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов.

Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа накануне отметила, что предыдущий законопроект об изменениях в бюджет (№ 13439-3) не может сегодня быть рассмотрен в зале, однако остается критическая проблема выплаты денежного обеспечения военнослужащим в августе.

"Соответственно, сегодня утром мы с Русланом Стефанчуком, Александром Корниенко, Еленой Кондратюк и руководителями фракций зарегистрировали НОВЫЙ проект закона № 13573 об изменениях в бюджет-2025, который включает только увеличение расходов на сектор обороны", - отметила Пидласа.

По ее словам, законопроектом предлагается увеличить расходы на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых 115 млрд - на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны, 216 млрд - на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов, остальные - на другие нужды войска.

"Кроме того, в тексте законопроекта есть важная текстовая норма, а именно - новое распределение НДФЛ с 1 августа: 60% - направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтены в общей сумме увеличения); 30% - Госспецсвязи на дроны; 10% - на нужды бригад", - сообщила Пидласа.

Среди источников покрытия увеличенных расходов она назвала увеличение привлечения средств от ОВГЗ (184,9 млрд грн), перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (147,5 млрд грн), уменьшение расходов на погашение ОВГЗ (65,1 млрд грн) и уменьшение расходов на обслуживание за счет курса валют и реструктуризаций (11,2 млрд грн).

Увеличение расходов бюджета на оборону

Ранее правительство приняло законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2025 год. Планировалось увеличить расходы на безопасность и оборону на 449 млрд гривен. Источниками покрытия этих расходов тогдашний премьер-министр Денис Шмыгаль назвал увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований.

В прошлом году Рада также принимала решение об увеличении бюджетных расходов на безопасность и оборону - тогда сумма дополнительных расходов составила 500 млрд грн. Расходы 2024 года тогда составили рекордные для Украины 3,73 трлн грн.

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