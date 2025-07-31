Законом, в частности, внедряются регулярные проверки силами внутренней безопасности НАБУ своих сотрудников на предмет возможного сотрудничества с Россией.

Принятие закона о возвращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры(НАБУ и САП) является возвращением к тому, что было перед предыдущим печальным голосованием. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал Алексей Жмеренецкий, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики.

Отвечая на вопрос о принятии закона, который возвращает полномочия НАБУ и САП, он отметил, что это "возвращение к тому, что было перед предыдущим печальным голосованием".

"А также некоторые нормы об усилении международной деятельности. Например, возвращение активов, которые были получены коррупционным путем. То есть усиление Агентства по возврату активов. А также усиление норм о возвращении коррупционеров, которые сбежали за границу", - пояснил он.

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Кроме того, речь идет об урегулировании вопроса отпусков всех работников правоохранительных органов.

"Чтобы отпуска НАБУ и САП соответствовали другим. В части ограничения за границу", - сказал Жмеренецкий и добавил, что ранее у всех правоохранительных органов был запрет, а у НАБУ и САП "была свобода в этом".

Также, рассказал депутат, внедряются предохранители о "регулярных проверках силами внутренней безопасности Национального антикоррупционного бюро своих сотрудников на предмет возможного сотрудничества со страной-агрессором".

"И также плановая проверка, которая сейчас проходит и предусмотрена, Службы безопасности работников всех правоохранительных органов, не только НАБУ и САП, на предмет такого сотрудничества", - отметил парламентарий.

Рада приняла закон Зеленского о НАБУ и САП - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 31 июля, Верховная Рада приняла в целом закон о возвращении полномочий НАБУ и САП, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Согласно документу, генпрокурор и его заместители не могут давать указания прокурорам САП. Сотрудники антикоррупционной прокуратуры подчиняются только руководителю антикоррупционной прокуратуры, его первому заместителю и заместителю.

Также генеральному прокурору запрещено давать указания детективам НАБУ. В то же время генпрокурор может обязать органы досудебного расследования предоставить ему материалы досудебного расследования с установлением сроков выполнения такого указания.

Среди прочего, сотрудники антикоррупционных органов, как и другие правоохранители, будут обязаны проходить тестирование на детекторе лжи раз в два года. По словам Зеленского, это будет касаться сотрудников антикоррупционных органов, которые имеют родственников в России или на временно оккупированных территориях.

Кроме этого, сотрудников НАБУ, САП и других правоохранительных органов ждет проверка СБУ на предмет возможной помощи России. Такую проверку спецслужба должна провести в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту отмечается, что он закрепляет за САП статус органа, осуществляющего процессуальное руководство в расследовании преступлений, отнесенных к подследственности НАБУ.

Эти дела нельзя передавать другим правоохранительным органам, кроме случаев, когда имеются "объективные обстоятельства", которые во время военного положения делают невозможным работу Бюро или проведение им расследования. При таких условиях решение о передаче дел принимает руководитель САП или генпрокурор.

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