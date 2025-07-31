Возглавил рейтинг Английский сад в немецком Мюнхене.

Если среди украинцев культура пикников на природе в городских парках (а не только в лесной глуши) только начинает набираться популярность, то среди европейцев давно уже привычным делом является расстелить подстилку на поляне в центре города и устроить там обед посреди робочего дня или дружеские посиделки вечером.

Британское издание The Telegraph отыскало лучшие места для пикника по всей Европе.

"По всему континенту местные жители превращают парки, дворцовые сады, берега каналов и лужайки замков в обеденные залы под открытым небом. Никакой суеты, никаких изысканных сервировок – только вкусная еда, приятная компания и время, чтобы расслабиться и насладиться моментом. Пик-ник (pique-nique) появился во Франции в 17 веке и изначально означал совместный обед, где каждый вносил свой вклад, – но в каждой стране сложилась своя версия: от итальянской долгой, ленивой меренды в тени (часто состоящей из холодной пасты и прошутто) до немецких плотных ржаных сэндвичей с каффиклачем (кофейной болтовней) на лесных полянах и шведской фики с булочками с корицей", – отмечают авторы материала.

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Возглавил рейтинг Английский сад (Englischer Garten) в немецком Мюнхене – основанный в конце 18 века пейзажный парк в самом сердце баварской столицы, а нынче популярное место отдыха среди хипстеров. Это огромный парк, где круглый год по реке катаются серферы, южные лужайки заполняют любители фрисби и пикников, а у озера Кляйнхесселохер-Зее гудят пивные сады. Кажется, здесь можна заняться чем угодно – йогой, конными прогулками и даже наблюдением за дикими овцами. Летом же в местном амфитеатре под открытым небом артисты-любители ставят спектакли, а в Японском чайном домике проходят традиционные церемонии.

20 лучших мест для пикника в Европе

Другие идеи для отдыха в Европе

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты подобрали пять необычных замороженных десертов, которыми можно охладиться этим летом в разных странах Европы.

Также туристам рассказали о пяти городах Европы, которые неожиданно набирают популярность в этому году.

Тем временем, влиятельный журнал о путешествиях National Geographic назвал пять живописных озер в Европе, которые стоит посетить как можно скорее.

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