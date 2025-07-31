Как подчеркнул глава государства, этот закон гарантирует отсутствие каких-либо внешних воздействий, вмешательств в работу НАБУ и САП.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под только что одобренным в Верховной раде законом о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении к украинцам.

"Хочу сейчас поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта - теперь уже закона. Только я подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства", - сообщил Зеленский.

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Как подчеркнул президент, "этот закон гарантирует отсутствие каких-либо внешних воздействий, вмешательств, в том числе гарантирует благодаря проверкам на детекторе лжи". Он добавил, что эти проверки будут регулярными для всех тех работников органов правопорядка, которые имеют доступ к государственной тайне, или, которые имеют родственников в России.

"Решение правильное. Триста тридцать один депутат. Именно так, как и нужно, - за основу и в целом. Очень важно, что государство прислушивается к общественному мнению. Слышит своих граждан. Украина является демократией - точно никаких сомнений. Чиновники безотлагательно также проинформируют партнеров Украины об этом законе", - добавил Зеленский.