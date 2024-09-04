По всей Европе фанатам хайкинга доступны десятки километров горных троп любой сложности.

Среди фанатов активного отдыха на природе весьма популярным является хайкинг, который позволяет им совместить физическую активность с любованием невероятными горными пейзажами.

Профильное издание Much Better Adventures назвало десять лучших недооцененных маршрутов Европы для хайкинга – непродолжительных пеших путешествий по горной местности с использованием маркированных и хорошо подготовленных троп, смотровых площадок и с минимальным использованием специального снаряжения. Основу рейтинга составили маршруты для пеших прогулок вдали от проторенных троп, которые имеют длину не менее 20 км и очень мало отзывов, но высокий средний рейтинг.

Возглавила рейтинг тропа Лейгавегур в Исландии. Поход протяженностью 52,9 км проходит через красочные риолитовые горы, термальные бассейны, ледники и вулканические склоны, поэтому он определенно подойдет тем, кто любит немного разнообразия и драматизма в пейзажах.

Видео дня

Тропа Эдельвейс Хехбальмен в Швейцарии, прогулка по которой открывает потрясающие виды на Маттерхорн, заняла второе место, а замкнул тройку маршрут Паленица Бялчанска в польских Рысах, где туристы могут полюбоваться живописными видами на горы и поразительные голубые озера. К слову, еще одна тропа в этом же регионе Польши заняла десятое место в списке – через Долину пяти польских прудов.

10 лучших недооцененных маршрутов для хайкинга в Европе

1. Лаугавегур: Торсмерк – Ландманналаугар, Исландия (средней сложности, 52,9 км, время прохождения 4-5 дней, набор высоты 2 км, лучшее время для походаиюнь-август, зимой закрыт)

2. Эдельвейс Хехбальмен – Стаффальп, Швейцария (средней сложности, 20,3 км, время прохождения 7-9 часов, набор высоты 1,2 км, лучшее время для похода июнь-октябрь)

3. Паленица Бялчанска – Морское Око – Рысы, Польша (сложный, 26,2 км, время прохождения 10-11 часов, набор высоты 1,66 км, лучшее время для похода июнь-сентябрь)

4. Эрвальд – Кобургер-Хютте, Австрия (средней сложности, 24,1 км, время прохождения 8-9 часов, набор высоты 1,18 км, лучшее время для похода июнь-сентябрь)

5. Валь Ферре – Ле Арс Дессус, Италия (сложный, 25,7 км, время прохождения 8-10 часов, набор высоты 1,26 км, лучшее время для похода июнь-сентябрь)

6. Фиммвердухалс: Скогар – Торсмерк, Исландия (сложный, 20,3 км, время прохождения 7-9 часов, набор высоты 1,2 км, лучшее время для похода июнь-октябрь)

7. PR17 – Каминьо-ду-Пинакулу и Фольхадал – Бика-да-Кана, Португалия (сложный, 20,3 км, время прохождения 7-9 часов, набор высоты 1,74 км, лучшее время для похода апрель-июнь и сентябрь-ноябрь)

8. Французский путь: Мелиде – О Пино, Испания (сложный, 34,1 км, время прохождения 10-12 часов (1-2 дня), набор высоты 869 м, лучшее время для похода апрель-июнь и сентябрь-октябрь)

9. Прадера де Ордеса – Кола де Кабальо – Рефухио де Горис, Испания и Франция (сложный, 24 км, время прохождения 8-10 часов, набор высоты 1 км, лучшее время для похода июнь-сентябрь)

10. Паленица Бялчанска - Долина пяти польских прудов – Морское Око, Польша (сложный, 22,5 км, время прохождения 7-9 часов, набор высоты 1,07 км, лучшее время для похода июнь-сентябрь)

К слову, Украинские Карпаты также отлично подходят для хайкинга. Например, можно отправиться в 30-километровый пеший поход от Сходницы до Урича, исследовать окрестности Славского, прогуляться вокруг Сколе (все три во Львовской области) или же изучить всю полонину Боржава в Закарпатской области.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.