Спасатели призвали туристов ответственно относиться к походам в горы.

В условиях полномасштабной войны, когда многие украинцы не имеют возможности выехать в отпуск за границу, а варианты для отдыха на море на юге Украины ограничены, все более популярными становятся путешествия в Карпаты.

На старте летнего туристического сезона 2025 года в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины напомнили о правилах отдыха в горах.

"Горы ждут ответственных! Горы – это не только об увлекательных путешествиях, но и, в первую очередь, об ответственном отношении к туристическим походам. Помните, самоуверенность может стоить жизни!", – отметили спасатели.

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Правила поведения в горах: советы от ГСЧС Украины

В поход в горы следует ходить группой . При этом в компании должен быть хоть один человек, который хорошо знает маршрут, а остальные участники должны изучить карту. Также стоит обязательно сообщить о походе родным, близким или хотя бы владельцам отеля, также отметив ориентировочное время возвращения. О походе следует сообщить спасателям . Лучший вариант – прийти лично в местное отделение горных спасателей. Но также можно заполнить соответствующую Google-форму на сайтах ГСЧС в Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской или Черновицкой областях (в зависимости от того, где планируется ваш поход). Кроме того, можно зарегистрироваться в приложении "Порятунок у горах" – его следует загрузить накануне похода: там можно не только зарегистрировать путешествие, но и подать сигнал SOS в случае возникновения чрезвычайной ситуации во время похода. Важно подобрать правильную одежду для похода. Спасатели напоминают, что погода в горах часто бывает переменчивой, поэтому перед походом важно посмотреть прогноз погоды и взять одежду на любое развитие событий, в том числе прихватив что-то теплое. Одежда и обувь при этом обязательно должны быть удобными и яркими, желательно со светоотражателями, чтобы в случае чрезвычайной ситуации спасатели могли легко вас увидеть. Подготовьте запасы еды и воды . А также все остальное необходимое оборудование, которое вам может понадобиться на маршруте – не надейтесь на других. Позаботьтесь о полном заряде мобильного . "Берите с собой павербанк – чтобы хватило и на сотни фантастических фотографий, и на офлайн-карту, и на связь", – призывают спасатели.

Как сообщал УНИАН, в этом году май в Карпатах выдался необычно снежным – заносы там были еще во второй половине последнего весны месяца.

Из-за этого в Карпатах в мае было гораздо больше несчастных случаев с участием туристов, в том числе со смертельным исходом.

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