Названы 5 лучших пешеходных маршрутов Европы с невероятными пейзажами

В последние годы все большую популярность среди туристов набирает хайкинг – пешие походы в горы, чтобы испытать себя на прочность и при этом полюбоваться невероятными пейзажами.

Эксперты страховой компании InsureandGo отобрали пять лучших пешеходных маршрутов Европы с невероятными пейзажами, на которые стоит обратить внимание в этом году.

"От величественных альпийских вершин до вулканических пиков, возвышающихся над Атлантическим океаном, Европа предлагает поистине незабываемые пешие маршруты. Это такие тропы, где каждый шаг открывает что-то новое. В один момент вы идете по диким горным долинам, в следующий – любуетесь ледниками, скрытыми озерами или уютной горной хижиной, где подают знаменитые блюда местной кухни", – отмечают авторы подборки.

Видео дня

1. Тур дю Монблан (Франция, Италия и Швейцария): июнь-сентябрь

Общая длина этого маршрута – 170 км, а его прохождение обычно занимает от семи до одиннадцати дней, с умеренной сложностью. Но также его можно пройти по отдельным участкам: это могут быть как однодневные прогулки, так и многодневные походы.

Это один из самых известных в Европе пеших маршрутов дальнего следования, по мере прохождения которого пути туристы знакомятся с тремя различными культурами – со своими горными традициями, кухней и пейзажами.

Многие туристы выбирают более короткие участки, используя горные подъемники, автобусы или близлежащие деревни в качестве отправных точек. Такая гибкость делает маршрут гораздо более доступным для тех, кто хочет познакомиться с Альпами, не беря на себя обязательство совершить полный многодневный поход.

Пейзажи постоянно меняются – в один день можно идти по широким альпийским лугам, усеянным полевыми цветами, а на следующий – преодолевать высокие горные перевалы с захватывающими видами на ледники.

2. Гора Пику (Азорские острова, Португалия): май-октябрь

Этот маршрут продолжительностью около 8 км предлагает туристам уникальный опыт похода по вулкану. Его сложность – умеренная, а на прохождение обычно уходит 7-9 часов.

Эта величественная вулканическая вершина, возвышающаяся над Атлантическим океаном, является самой высокой горой Португалии и главной достопримечательностью Азорского архипелага. Поход начинается от туристического центра Casa da Montanha, где обозначенная тропа плавно поднимается вверх по темным вулканическим скалам. Хотя маршрут местами довольно сложный, он хорошо обозначен и доступен для большинства туристов с хорошей физической подготовкой.

По мере подъема окружающий ландшафт становится все более впечатляющим. Лавовые поля простираются по склону горы, а вдали постепенно открываются виды на соседние острова на фоне океана. В ясные дни можно увидеть Фаял и Сан-Жорже, возвышающиеся над Атлантическим океаном. Достижение вершины создает ощущение, будто стоишь на крыше Азорских островов, а кратер на вершине, известный как Пикиньо, открывает захватывающие виды на остров и бескрайний океан.

3. Прогулка по Пяти озерам (Церматт, Швейцария): июнь-сентябрь

Этот маршрут средней сложности протяженностью 11,3 км, открывающий потрясающие виды на Маттерхорн, можно преодолеть за три-четыре часа.

Прогулка по Пяти озерам недалеко от Церматта – один из самых интересных коротких пеших маршрутов в Швейцарских Альпах. Тропа соединяет пять прекрасных альпийских озер – Штеллизее, Гринджизее, Грюнзее, Моосджизее и Лейзее – каждое из которых предлагает свой ракурс на окружающие вершины. В безветренные дни некоторые озера отражают острую пирамидальную форму Маттерхорна, создавая одну из самых фотографируемых сцен в Швейцарии.

Несмотря на захватывающие пейзажи, сам поход относительно несложный. Маршрут плавно спускается через альпийские луга, каменистые тропы и открытые смотровые площадки, что делает его подходящим для большинства туристов с приемлемым уровнем физической подготовки. Многие туристы начинают маршрут, воспользовавшись фуникуляром Суннегга или канатной дорогой Блаухерд, что означает, что большая часть подъема уже преодолена.

По пути можно увидеть пасущихся овец, полевые цветы и традиционные альпийские рестораны. Это поход, сочетающий в себе впечатляющие пейзажи и неспешный темп – идеально подходит для путешественников, которые хотят познакомиться с Альпами, не прибегая к сложному горному походу.

4. Голубая тропа (Чинкве-Терре, Италия): март-май, сентябрь-октябрь

За лучшими прибрежными видами стоит отправляться в Италию, где расположен знаменитый нацпарк "Пять земель". Общая протяженность маршрута Sentiero Azzurro – около 12 км, которые можно пройти за день. Однако также его можно разбить на более короткие участки, останавливаясь на ночь в местных деревушках.

Эта живописная прибрежная тропа соединяет пять знаменитых деревень Чинкве-Терре – Монтероссо, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджиоре – вдоль суровой итальянской Ривьеры. Тропа петляет вдоль впечатляющих скал, предлагая захватывающие виды на Средиземное море, а террасные виноградники поднимаются по склонам холмов.

Каждая деревня имеет свой неповторимый характер – можно пройти мимо рыбацких лодок в Вернацце, узких улочек в Манароле или тихих смотровых площадок над Корнильей. По пути местные кафе и небольшие рестораны предлагают множество возможностей, чтобы насладиться свежими морепродуктами, фокаччей или бокалом местного вина.

Этот поход сочетает в себе прекрасные прибрежные пейзажи с размеренным темпом итальянской жизни, что делает его одним из самых приятных пеших маршрутов в Европе.

5. Прогулки по Плитвицким озерам (Хорватия): апрель-октябрь

Это еще один маршрут с гибкими условиями прохождения – расстояние колеблется от 8 до 18 км, в зависимости от пути, который будет выбран. Маршрут легкий, его можно пройти за полдня или растянуть на целый день.

Национальный парк Плитвицкие озера – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который славится своей цепью бирюзовых озер и каскадных водопадов, соединенных сетью хорошо размеченных пешеходных дорожек и деревянных настилов.

В отличие от многих пешеходных маршрутов, тропы здесь пологие и легко проходимые, что делает их подходящими для большинства посетителей. Исследуя парк, туристы проходят по деревянным настилам через кристально чистую воду и густой лес. Водопады низвергаются между озерами на каждом шагу, а цвет воды меняется от темно-синего до ярко-изумрудного в зависимости от освещения.

Поскольку парк находится под охраной, купание здесь запрещено, что помогает сохранить хрупкую экосистему. Однако спокойная атмосфера и постоянный шум текущей воды делают это место чудесным местом для отдыха и прогулок на природе. Для наилучших впечатлений многие посетители приезжают рано утром, когда тропы тише, а свет над озерами наиболее красив.

Важно правильно подготовиться к пешему походу

Многие туристы ошибочно считают хайкинг легким занятием, а потому недостаточно оценивают свои силы. На самом же деле, даже к однодневному походу важно правильно подготовиться, в том числе подобрав правильную одежду и обувь.

Если вы идете в поход группой, здесь также стоит учесть несколько важных моментов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.