Умеют считать и любят джаз: ученые рассказали самые необычные факты об акулах

Также акулы не являются одинокими охотниками, как их часто описывают.

Акулы не только могут различать числа от трех до пяти, но и, похоже, еще и ценят джаз. Об этом пишет Digi24.

Отмечается, что за репутацией идеальных хищников скрываются животные, чьи способности и поведение удивляют даже ученых. Акулы входят в число первых позвоночных хищников на Земле, и пережили все пять крупнейших массовых вымираний на Земле.

Ученые выяснили, что акулы знают математику. Научные данные свидетельствуют о том, что на самом деле они довольно умны и быстро учатся.

Видео дня

Исследователи заявляют, что акулы могут различать слегка отличающиеся звуки, а также различные абстрактные узоры и цветные геометрические фигуры. В одном эксперименте было доказано, что детеныши серой кошачьей акулы запоминают информацию о формах и оптических иллюзиях почти на год. Кроме того, они способны выполнять простые математические вычисления, различая такие количества, как три и пять, а также четыре и семь (но не такие близкие по величине, как четыре и пять).

Любители джаза

Одним из самых необычных фактов об акулах является то, что они любят джаз. Однажды ученые провели эксперимент на акулах, обитающим в Австралии: рыбам нужно было доплыть до определённой точки в своём бассейне, когда звучала музыка, за что они должны были получить вознаграждение в виде корма.

Исследование, проведенное учеными из Университета Маккуори в Сиднее, показало, что акулы предпочитали место кормления, когда звучал джаз, но не могли установить такую же связь в случае с классической музыкой.

"Было очевидно, что акулы знали, что им нужно что-то делать, когда звучала классическая музыка, но не понимали, что им нужно направляться в другое место", – рассказывал ученый Кулум Браун.

Не все акулы откладывают яйца

В издании добавили, что не все виды акул откладывают яйца. Многие из них, включая тупорылых и молотоголовых акул, вынашивают своих детёнышей в утробе и кормят их через пуповину, точно так же, как люди. Поэтому в течение нескольких недель или месяцев после рождения у этих детёнышей сохраняется пупок, пока не заживет рубец от пуповины.

Другие акулы не откладывают яйца и не вынашивают детёнышей в матке, как млекопитающие: эмбрионы развиваются в яйцах, которые вылупляются ещё внутри матери. Эти детёныши также рождаются живыми.

Кроме того детеныши тигровой песчаной акулы с самого начала оказываются в борьбе за выживание - ещё в утробе матери. Самки тигровой песчаной акулы имеют две матки, и в каждой из них развивается до пяти детёнышей.

Однако эмбрионы питаются своими братьями и сёстрами, пока не останется только один. Это явление известно как внутриутробный каннибализм или адельфофагия.

Дружба среди акул

В издании подчеркнули, что акулы не являются одинокими охотниками, как их часто описывают. Например, рифовые акулы предпочитают проводить время с одной и той же группой друзей в течение до четырёх лет, разделяясь на более мелкие группы, следуя своим путям, а затем вновь объединяясь в течение сезонов.

Детеныши лимонных акул также предпочитают жить в группах и, что ещё важнее, во время таких социальных взаимодействий учатся друг у друга новым навыкам – например, как находить пищу или избегать хищников. Они предпочитают держаться вместе с другими лимонными акулами того же размера и с теми, с кем уже знакомы. По словам ученых, даже у белых акул могут быть близкие друзья.

Дайверы впервые запечатлели на видео в Средиземном море белую акулу

Ранее дайверы случайно обнаружили в Средиземном море белую акулу. Это первый случай, когда хищника удалось запечатлеть под водой в этом месте.

В Средиземном море обитает несколько сотен белых акул. Однако их численность сокращается из-за незаконного рыболовства. Именно поэтому их еще ни разу не удавалось запечатлеть на видео в этом регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: