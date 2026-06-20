От Этны до Фудзи: названы самые впечатляющие маршруты по вулканам для хайкинга

Походы по вулканам позволяют насладиться одними из самых захватывающих пейзажей в мире.

Вулканы – одни из самых впечатляющих ландшафтов на планете: места, где чёрные лавовые поля, дымящиеся жерла и кратерные озёра соседствуют с лесами и плодородными долинами. Прогулка на вулкан – это не только достижение вершины, но и незабываемое путешествие.

National Geographic назвало лучшие маршруты, которые подходят как для однодневных походов, так и для многодневных экспедиций.

Килауэа, Гавайи, США

Килауэа – один из самых активных вулканов в мире, но по нему удивительно легко гулять: круговая тропа по краю кратера отлично подходит для новичков. Короткая и уютная тропа "Байрон Ледж" пролегает через тропический лес, где папоротники щекочут голени, а высокие деревья коа дают прохладную тень.

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Если вы ищете что-то более сложное, попробуйте пятичасовой маршрут "Килауэа-Ики". В ходе прогулки можно увидеть кратер Килауэа-Ики - бесплодное дно озера, которое когда-то было бассейном расплавленной лавы. Хотя на горных хребтах вас окружает зелень, здесь, внизу, то здесь нет никаких признаков жизни. Затем сделайте небольшой крюк к лавовой трубе Нахуку, где можно пройти внутрь вулкана; обратите внимание на сталактиты, образованные капающей лавой. Наконец, следуйте по тропе обратно к началу маршрута, чтобы заглянуть в кипящее, кроваво-красное лавовое озеро Халемаумау.

Гора Ринджани, Ломбок, Индонезия

Остров Ломбок, расположенный в архипелаге Малых Зондских островов в Индонезии, увенчан вулканом, овеянным легендами – местное племя сасак до сих пор проводит ритуалы в честь богини, которая, по преданию, обитает у озера в кратере. Большинство походов занимают от двух до трёх дней и начинаются либо в деревне Сенару, либо в Сембалуне; обязательно возьмите с собой снаряжение для кемпинга, так как на горе нет места для ночлега.

Тропы ведут вверх через деревни и рисовые поля, затем мимо лугов и водопадов, пока воздух не станет прохладнее, а пейзаж не заполнится соснами. Внутри кратера направляйтесь к озеру Сегара Анак площадью 17 кв. миль, воды которого – 20–22°C круглый год – идеально подходят для купания. Если вы уверены в своих силах, продолжайте подъем по рыхлой каменистой местности, чтобы добраться до края кратера и насладиться невероятными видами на шлаковые конусы, пробивающиеся сквозь облака. Заключительный отрезок пути по узкому гребню еще более утомителен из-за пепла под ногами, но на вершине вас ждет панорамный вид на 360 градусов на соседний Бали, дымящиеся вулканы и тропические острова.

Котопакси, Анды, Эквадор

Если из высокогорной столицы Эквадора, Кито, повернуть голову на юг, то вы увидите конический Котопакси, устремлённый к небу. Чтобы покорить эту вершину, вам понадобится серьёзный альпинистский опыт, ведь придётся столкнуться с ледниками и лавинной опасностью. Вы начнете с двухчасового похода по обожженной лавой красно-охристой почве, а затем остановитесь на ночлег в приюте имени Хосе Риваса.

Помимо удобной кровати и простого кафе, где подают горячие напитки и эмпанадас, здесь есть крытая скалолазная стенка. Выйдя из теплого приюта, вы будете карабкаться по крутому багряному осыпному склону к краю ледника, где вас ждут ледяные мосты и вертикальные обрывы. Именно здесь начинается самое сложное - необходимо преодолеть склон с уклоном 40 градусов, но это того стоит ради восхода солнца над кратером Котопакси шириной 800 метров, который окутывает заснеженные гребни и андейские пейзажи синим и оранжевым светом.

Гора Фудзи, Хонсю, Япония

Симметричные очертания горы Фудзи, часто изображаемые на гравюрах, - одни из самых узнаваемых символов Японии. Эта гора также считается священной: окутанные туманом ворота тории, по поверьям, обозначают границу между миром людей и миром духов. Более половины всех туристов выбирают маршрут Йошида, до которого легко добраться на автобусе или поезде из Токио.

Путь обычно начинается на 5-й станции линии "Фудзи Субару", расположенной на высоте 2 300 метров над уровнем моря. Первый участок проходит через лиственный лес, а затем выходит на покрытый кустарником вулканический осыпной склон, где тропа становится более крутой и открытой. Большинство туристов проводят вторую половину дня, поднимаясь к горной хижине возле 8-й станции, чтобы отдохнуть и акклиматизироваться. Те, кто стремится достичь вершины к восходу солнца, обычно выходят около 2 часов ночи. Последний участок самый сложный - здесь крутые извилистые тропы и разряженный воздух. Храм Кусуси, охраняемый статуями комайну, знаменует приближение к вершине.

Гора Тейде, Тенерифе, Испания

Гора Тейде коренное население острова – гуанчи – считало обителью дьявола. Её ландшафты резко меняются: от тропических банановых плантаций и пляжей с чёрным песком у подножия до холодных, похожих на лунные равнины вблизи вершины.

Гора находится на территории Национального парка Тейде, и восхождение обычно начинается с автостоянки "Монтанья-Бланка", расположенной высоко над границей леса. Тропа представляет собой радугу из осыпей, проходящую мимо так называемых "яиц Тейде" – крупных лавовых валунов, выброшенных во время прошлых извержений.

Чем выше, тем сложнее дышать, а рельеф – круче. Медленный, размеренный темп с регулярными перерывами помогает акклиматизироваться. Для прохода после верхней станции канатной дороги на высоте 3 555 метров требуется разрешение или услуги лицензированного гида. С вершины открывается панорамный вид на Атлантический океан и Канарские острова.

Гора Килиманджаро, Аруша, Танзания

Гора Килиманджаро - самый высокий в мире изолированный вулкан, возвышается над равнинами Танзании и Кении. Девятидневный маршрут Лемошо считается лучшим. Начиная подъем с запада, вы сначала окажетесь в лесу, где вас будут сопровождать крики колобусов и щебет птиц, а затем перейдете к более пологим переходам по вересковым пустошам.

По мере подъема гигантские деревья рода Senecio рассыпаются по неземному ландшафту, а затем растительность исчезает у обрыва Барранко-Уолл высотой 250 метров – это самый крутой участок. Дальше вас ждут ещё несколько ночёвок в лагерях и подъёмы по вулканическому осыпному склону, ведущие к холодному пику Ухуру.

Ранее УНИАН.Туризм назвал 5 малоизвестных мест в Европе, которые каждый должен посетить хотя бы раз.

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