Не требует сложного монтажа: какое решение для борьбы с жарой набирает популярность

Новое решение достаточно удобно в использовании.

Все больше людей вместо обычных кондиционеров выбирают мобильные модели. Популярность таких устройств растет благодаря простой установке и возможности быстро охладить помещение, пишет Onet.

Мобильные кондиционеры не требуют традиционного монтажа. Вместо стационарной установки они оснащены воздуховодами, выходящими через окно, или внешним блоком, который размещается на балконе.

Такие устройства не всегда выглядят эстетично и могут работать громче, чем встроенные системы. В то же время для многих пользователей решающее значение имеет другое – возможность начать охлаждать помещение сразу после покупки.

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Расходы на использование кондиционера не всегда так высоки, как считают многие. Современный мобильный кондиционер в режиме охлаждения на практике потребляет около 430 Вт электроэнергии. Если устройство работает шесть часов в жаркий день, это составляет примерно 2,6 кВт·ч.

Окончательные расходы на использование такого устройства зависят от модели, тарифа на электроэнергию и того, насколько рационально используется охлаждение. В частности, расходы могут возрасти, если пытаться поддерживать в доме слишком низкую температуру.

Больше о борьбе с жарой

Ранее УНИАН писал о том, как сохранить прохладу в жару без кондиционера. Было приведено 10 полезных советов, которые по отдельности могут показаться мелочами, но в совокупности действительно помогают организму охладиться.

Также был раскрыт бюджетный трюк, который используют в Париже для охлаждения жилья. Речь шла об использовании алюминиевой фольги. Как отмечалось в материале, она не охлаждает воздух, а лишь уменьшает количество тепла, попадающего внутрь, поэтому может быть особенно полезна для окон, выходящих на солнечную сторону.

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