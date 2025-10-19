Сотрудники Лувра "действовали без всякой паники, чтобы эвакуировать музей", отметила французский министр культуры.

Преступная операция по ограблению Лувра длилась почти 4 минуты. Работали профессионалы. Об этом заявила министр культуры Франции Рачида Дати, передает Le Figaro.

"Ограбление длилось почти 4 минуты, это было очень быстро. Они профессионалы", - предупредила она.

Дати поблагодарила сотрудников Лувра, которые "действовали без всякой паники, чтобы эвакуировать музей".

Парижская прокуратура начала расследование по факту "организованной кражи и преступного сговора с целью совершения преступления". Сейчас оценивается сумма нанесенного ущерба и перечень похищенных вещей.

Зато Дати заявила, что грабителей ищут, а вблизи Лувра нашли одну из похищенных драгоценностей. Она не уточнила, что это было. Она добавила, что грабители поймали "бесценную добычу".

Ограбление Лувра - что известно

Как сообщал УНИАН, утром в воскресенье всемирно известный музей Лувр в Париже подвергся ограблению.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес подтвердил, что неизвестные похитили "бесценные драгоценности". По его словам, на ограбление преступникам понадобилось всего 7 минут.

Сообщается, что преступникам удалось скрыться. Посетители эвакуированы, а музей сегодня закрыт на весь день "по исключительным причинам".

