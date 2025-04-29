Разоблачили недобросовестных рестораторов сомелье, специально нанятые журналистами.

Во многих популярных туристических странах путешественники рискуют стать жертвами так называемых "ресторанов-ловушек". Как правило, это заведения в самых известных районах городов, где по завышенным ценам гостям подают посредственную еду, часто не имеющую ничего общего с местной кухней.

Тем временем, журналисты-расследователи газеты Le Parisien установили, что некоторые парижские кафе и рестораны подают туристам дешевое вино, чаще всего побакально, но взимают с них премиальную цену, пишет The Times.

Авторы расследования констатировали, что немногие клиенты замечают разницу, когда премиальное шабли, заказанное из винного меню примерно по 9 евро за бокал, заменяют на совиньон стоимостью около 5 евро. Однако два сомелье обнаружили подмененные вина, когда они посетили ряд бистро и брассери, выдавая себя за англоговорящих туристов на запрос журналистов газеты.

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Позже официанты в ресторанах и барах рассказали газете, что эта практика широко распространена, особенно в районах, обслуживающих большое количество туристов.

"Вы можете подавать вино, которое хотите. У людей нет чувства вкуса, чтобы его распознать... Сомелье знает разницу, но турист понятия не имеет. Иногда я даже выливаю остатки вина в одну бутылку", – рассказала официантка по имени Сара с 30-летним опытом работы в ресторанах.

Тем временем, официант по имени Тристан отметил, что ему приказали подавать более дешевое вино, чтобы не открывать более дорогую бутылку, которая могла б испортиться, если ее оставить открытой.

"Хозяин отчитывал нас, если самая дорогая бутылка заканчивалась слишком быстро. Только один раз клиент обнаружил этот трюк. Он был сомелье", – добавил он.

В свою очередь сомелье Марина Джуберти, которая сразу заметила, что предполагаемый сансер по 7,50 евро за бокал был заменен на низкосортный совиньон по 5,60 евро, который также был в меню, не в восторге от такой практики.

"Жаль клиента и имиджа винного наименования, винодела и владельцев ресторанов, которые хорошо справляются со своей работой. Мы во Франции, на родине вина. Мы должны поощрять потребителя", – посетовала она.

В свою очередь винодел из Эльзаса Жером Бауэр, возглавляющий Национальную конфедерацию производителей вина AOC, пожаловался, что подобные мошенники – это "очень маленькая маргинальная группа", но они наносят ущерб отрасли.

"Обман клиента бьет по нам, производителям, потому что клиент, заказавший вино Côte du Rhône и получивший вино Bordeaux, вероятно, будет разочарован и может отказаться от этого вина в будущем", – пояснил он Le Parisien.

При этом эксперты Le Parisien посоветовали туристам в Париже всегда должны настаивать на том, чтобы вино наливалось из бутылки перед ними с видимой этикеткой, как того требует закон.

Французские власти борются с мошенничеством с вином на протяжении столетий, а специальніе инспекторы должны устраивать проверки. Однако их ресурсы ограничены, поскольку только в Париже насчитывается около 60 тысяч ресторанов, кафе, баров и других заведений гостеприимства. Максимальное наказание за обман клиентов с вином – три года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, в какие месяцы отдых в Париже обойдется дешевле всего.

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