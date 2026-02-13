Во Франции новый скандал с Лувром: на этот раз из-за мошенников

Из-за мошенничества убытки музея за последнее десятилетие превышают 10 миллионов евро.

Парижская прокуратура заявила, что в рамках расследования возможной масштабной схемы мошенничества с билетами в Лувр на сумму 10 миллионов евро были задержаны девять человек. Об этом сообщило агентство АР.

Отмечается, что аресты произошли во вторник в рамках судебного расследования, начатого после того, как Лувр подал жалобу в декабре 2024 года.

По оценкам, убытки музея за последнее десятилетие превышают 10 миллионов евро.

В прокуратуре сообщили, что среди задержанных двое сотрудников Лувра, несколько экскурсоводов и один человек, подозреваемый в организации мероприятия.

"Музей предупредил следователей о частом присутствии двух китайских экскурсоводов, которых подозревали в том, что они приводили группы китайских туристов в музей, мошенническим путем используя одни и те же билеты несколько раз для разных посетителей. Позже других гидов заподозрили в подобной практике", - говорится в сообщении.

Прокуратура заявила, что наблюдение и прослушивание подтвердили многократное использование билетов и очевидную стратегию разделения туристических групп, чтобы избежать уплаты обязательного "гонорара за выступление", взимаемого с гидов. Расследование также указало на подозреваемых сообщников в Лувре, которым якобы платили наличными в обмен на избежание проверки билетов.

Другие новости о Лувре

Как сообщал УНИАН, Лувр в Париже, который считается одним из самых популярных музеев мира, решил резко поднять плату за вход для туристов из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (страны ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия).

В частности, в ноябре руководство Лувра согласилось повысить цены на входные билеты в музей сразу на 45% для посетителей из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Уже с 14 января 2026 года туристы-неевропейцы должны будут платить 32 евро вместо прежних 22 евро за посещение музея.

За счет вырученных средств в музее планируют провести реконструкцию. Среди прочего, планируется перенос знаменитой "Моны Лизы" в новое выставочное пространство.

