Во Франции вагоны 'только для взрослых' спровоцировали волну возмущения

Чиновники и общественность критикуют перевозчика за дискриминацию детей.

Французская железнодорожная компания решила запретить доступ детям в свои вагоны премиум-класса и получила волну негатива от общественности и чиновников. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, в январе поезда TGV, курсирующие в Париж и из него в рабочие дни, получили новую эксклюзивную зону в первом классе под названием "Оптимум".

Компания SNCF, которая оперирует этими поездами, описывает новую категорию как предназначенную для туристов и бизнесменов, которые проводят много времени в дороге и "хотят наслаждаться большим комфортом".

"Исключительный комфорт в полностью специально оборудованном вагоне первого класса с расположением мест, разработанным для сохранения вашей конфиденциальности, для спокойного путешествия, идеального для работы или отдыха", – говорится в заявлении компании.

Одним из факторов, который должен обеспечить спокойствие VIP-пассажирам, является запрет доступа в вагон детям в возрасте до 12 лет. Им будет запрещено даже просто проходить через вагон, который, правда, и так будет расположен в конце поезда.

Верховный комиссар Франции по делам детей Сара Эль-Хаири осудила новую опцию железнодорожной компании, назвав ее "шокирующей".

"Путешествия с детьми – это не проблема, которую нужно решить, а реальность, которую нужно поддерживать", – заявила она в эфире телевидения.

Чиновница пообещала встретиться с главным исполнительным директором компании SNCF, чтобы обсудить запрет на проезд детей в элитных вагонах.

Железнодорожники тоже отреагировали на волну хейта. Представительница SNCF Гаэль Бабо опубликовала заявление в соцсети, в котором заявила, что на вагоны класса "Оптима" будет приходиться менее 8% мест в поезде. Она отметила, что остальные 92% мест в поезде доступны для всех пассажиров, а в выходные дни запрет на детей в вагонах "Оптима" снимается вообще.

Тренд на "чайлдфри"-туризм

Как писал УНИАН, в мире все большее распространение получает "чайлдфри"-туризм. Появляется все больше отелей, ресторанов и других заведений туристической инфраструктуры, куда детей не пускают. Так предприниматели пытаются удовлетворить спрос на отдых в условиях, когда чужие дети не "бегают по голове".

Однако эта тенденция сталкивается с острой критикой общественности и чиновников. Во Франции местная федерация детских садов даже развернула целую кампанию за право детей "шуметь".

