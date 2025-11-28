Дешевле посетить самый известный музей Франции смогут только жители стран Европейской экономической зоны.

Лувр в Париже, считающийся одним из самых популярных музеев мира, решил резко поднять плату за вход для туристов из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону (страны ЕС плюс Исландия, Лихтенштейн и Норвегия).

Таким образом для украинцев, которые не имеют разрешения на постоянное проживание в вышеупомянутых странах, вход в Лувр также будет стоить дороже.

Цены билетов в Лувр с 2026 года

Как пишет The New York Times, в четверг, 27 ноября 2025 года, руководство Лувра согласилось повысить цены на входные билеты в музей сразу на 45% для посетителей из стран, не входящих в Европейскую экономическую зону.

Уже с 14 января 2026 года туристы-неевропейцы будут платить 32 евро вместо прежних 22 евро за посещение залов Лувра.

Планы по реконструкии Лувра

За счет вырученных средств в музее планируют провести реконструкцию. Среди прочего, планируется перенос знаменитой "Моны Лизы"в новое выставочное пространство в связи с переполненностью нынешнего, а также ремонт сотен залов здания с протекающими крышами и сломанными системами отопления и охлаждения.

Также будет уделено немалое внимание улучшению безопасности – на фоне дерзкого ограбления Лувра в октябре этого года, когда воры соедь бела дня проникли в одну из его галерей и украли ювелирные изделия на сумму около 100 миллионов долларов. Это ограбление выявило слабые места в системе безопасности Лувра и разрушающуюся инфраструктуру.

Версаль тоже повышает плату за вход для иностранцев

Представители Версальского дворца также сообщили, что с 14 января 2026 года посетители из стран, не входящих в ЕС, будут платить за билет на 3 евро дороже, чем европейцы. Например, билет, дающий доступ ко всему дворцу и его территории в летний сезон, будет стоить 35 евро вместо прежних 32 евро.

Музеи Франции повышают цены на билеты для неевропейцев

Как сообщал УНИАН, о планах большинства самых известных французских музеев поднять цены на входные билеты для гостей не из Европы стало известно летом 2025 года.

Более того, если в 2026 году это нововведение будет касаться только музеев, то с 2027 года его хотят распространить и на другие французские туристические объекты.

Таким образом власти хотят привлечь больше средств на реконструкцию знаковых объектов, тогда как в культурном сообществе многие назвали эту идею дискриминационной.

