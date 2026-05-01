Россия празднует раньше времени, настоящий выигрыш от войны с Ираном достанется Украине, - СМИ

Согласно анализу, военная помощь и солидарность с Тегераном подорвали репутацию Кремля в арабских странах.

Война в Иране, начавшаяся в конце февраля 2026 года, на первый взгляд кажется подарком для России из-за скачка цен на нефть. Однако этот успех является лишь иллюзией, а настоящей выгодой воспользуется именно Украина, пишет Breaking Defense.

По мнению аналитиков издания, снятие санкций с российской нефти администрацией Трампа помогло Москве временно залатать дыры в бюджете. Однако этот "пир во время чумы" быстро закончится.

"Цены на энергоносители могут оставаться высокими в краткосрочной перспективе, что выгодно России, но прекращение боевых действий, вероятно, восстановит расходы на баррель, которые будут невыгодными для недиверсифицированной экономики Москвы", – отмечается в публикации.

Кроме того, напоминается, что украинские дроны продолжают успешно атаковать российские НПЗ, подрывая экспортный потенциал врага.

Поддержка Тегерана уже обернулась для Москвы неприятными последствиями. По имеющимся данным, поставки Ирану данных для целеуказания и беспилотников испортили отношения России с богатыми монархиями Персидского залива. Как говорится в тексте, "помощь Тегерану демонстрирует приверженность Кремля Оси потрясений – прямой угрозе региональной стабильности". Это открывает окно возможностей для Киева.

В свою очередь, Украина сумела превратить вызов в успех. Breaking Defense обращает внимание на поездку Владимира Зеленского на Ближний Восток в марте, по итогам которой были подписаны десятилетние соглашения с ОАЭ, Саудовской Аравией и Катаром. Киев предлагает уникальные военные знания в обмен на энергоресурсную безопасность и ракетные перехватчики. По информации издания, сейчас ведутся переговоры об аналогичных соглашениях с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

Особое внимание уделяется украинским оборонным разработкам. Пока поставки американских Patriot находятся под угрозой из-за конфликта в Иране, украинская компания Fire Point (разработчик ракеты Flamingo) вместе с европейскими партнерами создает собственную недорогую систему противовоздушной обороны. Прогнозируется, что эта разработка появится уже к 2027 году и сделает Украину авангардом в мире децентрализованных воздушных угроз.

Ранее УНИАН писал, что Трамп объяснил, почему война в Иране до сих пор продолжается. Во время пресс-конференции в Овальном кабинете глава Белого дома акцентировал внимание на том, что европейские союзники по НАТО не поддержали военную операцию США и Израиля против Ирана. Политик обвинил Альянс в создании раздора из-за чрезмерной концентрации на помощи Киеву. Он отдельно отметил, что Италия вообще не оказала Вашингтону никакой помощи в этой кампании.

