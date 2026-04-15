Популярный отель в Дубае приостанавливает работу на 1,5 года из-за иранских атак

Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубае, который во всем мире известен как "отель-парус", приостанавливает работу на полтора года. Об этом сообщает Jumeirah Group в Facebook.

"После более чем 25 лет гостеприимства для всего мира, Jumeirah Burj Al Arab начинает программу тщательно спланированной поэтапной реставрации. Этот момент – не финал, а взвешенная пауза, посвященная сохранению легенды для будущих поколений", – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, причиной такой длительной паузы стали не только плановые работы, но и последствия военных действий в регионе. С начала конфликта на Ближнем Востоке Дубай оказался под ударом иранских дронов.

Видео дня

Как писало издание LuxuryTravelAdvisor, еще в первый день боевых действий, 28 февраля, в результате падения обломков беспилотника загорелся фасад отеля.

Министерство обороны ОАЭ сообщило, что их силы перехватили тогда 132 иранские ракеты и 195 беспилотников в течение дня.

Атака БПЛА

Ранее УНИАН писал, что в Международном аэропорту Дубая временно приостанавливались авиарейсы после инцидента с иранским беспилотником, который попал в топливный резервуар.

Тем временем самолет авиакомпании Emirates, выполнявший рейс из Кочи (Индия) в Дубай, был вынужден вернуться обратно после закрытия аэропорта.

