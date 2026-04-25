Названы лучшие европейские страны для спонтанных путешествий

Восточная Европа доминировала в первой пятерке, но страны Балтии и Балканы также попали в список.

В Европе растет интерес к спонтанным поездкам. Наибольший рост бронирований показывают страны Восточной Европы, Балтики и Балкан.

Как сообщается в отчете Travel Horizons от от lastminute.com, наиболее популярными среди туристов являются направления от Польши до Албании.

Гданьск, Польша

Согласно исследованию, лидером по росту популярности стал Гданьск, где количество бронирований увеличилось на 97% в годовом выражении. Город на Балтийском побережье привлекает туристов историческим центром ганзейской эпохи и набережными реки Мотава.

Бухарест, Румыния

Второе место занял Бухарест с ростом посещаемости на 71%. Столица Румынии известна разнообразием архитектурных стилей – от арт-деко до построек коммунистического периода, а также крупнейшим в мире зданием парламента.

Краков, Польша

Также в число популярных направлений вошёл Краков, где поток туристов вырос на 58%. Город привлекает историческим центром, включённым в список ЮНЕСКО, крупнейшей рыночной площадью Европы и королевским замком Вавель.

Албанское побережье

Среди курортных направлений выделяется побережье Албании, популярность которого выросла на 53%. Регион известен пляжами на Ионическом море, в том числе курортами Ксамил, Саранда и Дхерми, а также близостью к археологическим объектам и активной ночной жизнью.

Рига, Латвия

Замыкает список Рига, где бронирования увеличились на 40%. Город на реке Даугаве сочетает средневековый центр, включённый в список ЮНЕСКО, и одну из крупнейших коллекций архитектуры модерна в Европе.

В целом, как отмечается в публикации, именно менее перегруженные туристами города и регионы Европы становятся ключевым выбором для поездок "в последний момент", предлагая сочетание культурных достопримечательностей, доступных цен и меньшего потока туристов.

