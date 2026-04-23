Туристов призвали не брать с собой эти вещи из-за задержек в аэропорту: о чем идет речь

С приближением летних каникул многие люди планируют отправиться за границу. Многие берут с собой средства по уходу за кожей, а именно кремы и различные средства. Однако эксперты предупреждают, чтопутешествовать с такими средствами может быть сложнее, чем кажется. Об этом пишет Express.

"Многие путешественники сейчас упаковывают в ручную кладь полный набор средств по уходу за кожей, но может быть сложно разобраться, какие именно продукты разрешено перевозить. Как правило, если продукт можно наносить, втирать или распылять, он, как правило, подпадает под ограничения аэропорта в отношении жидкостей", - объяснила эксперт по уходу за кожей Риса Фоммачан.

Например, многие средства по уходу за кожей сейчас выпускаются в форме гелей, бальзамов и стиков. Все они считаются жидкостями при прохождении контроля безопасности в аэропорту, так же как и маски-салфетки и патчи для глаз.

Поэтому, если вы не соблюдаете правила безопасности в аэропорту, вас могут задержать или конфисковать ваши вещи.

"Чтобы сэкономить место, люди иногда переливают большие продукты в меньшие емкости, чтобы они прошли проверку. Однако эти емкости без этикеток могут вызвать вопросы на границе и привести к ручной проверке, что может занять время", - предупредили в Express.

Также любые емкости под давлением, такие как спреи для лица, фиксирующие спреи или спреи-солнцезащитные средства, придется проверять вручную, что вызовет задержки в очередях на контроле безопасности.

Поэтому эксперты говорят, что очень важно ознакомиться с правилами в аэропортах, через которые вы путешествуете.

"В некоторых аэропортах правила могут быть менее строгими, чем в других, поэтому перед вылетом обязательно узнайте, какие именно правила действуют", - добавили в материале.

Если говорить об уходе за кожей, то часто меньше означает больше.

"Более упрощенный подход, как правило, лучше всего работает во время дальних путешествий. Основные средства, такие как бальзам для губ, легкий увлажняющий крем или спрей для лица, обычно вполне достаточны для поддержания гидратации, не перегружая кожный барьер", - заверила Риса Фоммачан.

