Apple выбрала самые интересные и полезные приложения и игры 2026 года

Apple назвала 12 победителей премии Apple Design Awards, в рамках которой награждают разработчиков самых интересных и инновационных приложений.
Жюри оценивало дизайн, инновации и техническое исполнение. В этому году компания выбрала по одному приложению и по одной игре в 6 категориях.
Победители (Приложения)
- Grug – минималистичное приложение, которое построено вокруг концепции "мудрости дня". Формат сделан легким, необычным и ненавязчивым.
- Guitar Wiz – универсальное приложение как для начинающих, так и опытных гитаристов.
- NBA: Live Games & Scores – сервис для Apple Vision Pro, в котором можно одновременно смотреть до пяти матчей NBA.
- Moonlitt: Moon Phase Tracker – минималистичный трекер фаз Луны и астрономических событий. Подходит для наблюдений и планирования съемки.
- Primary: News in Depth – новаторское новостное приложение, использующее иммерсивное пространственное видео.
- Tide Guide: Charts & Tables – приложение для отслеживания океанических приливов, отливов, высоты волн и морской погоды.
Победители (Игры)
- Is This Seat Taken? – расслабляющая логическая головоломка, где ваша цель – правильно рассадить капризных персонажей.
- Pine Hearts – милая и приятная история о ностальгии, переживании потери и помощи другим.
- Blue Prince – высоко оцененная критиками экспериментальная головоломка с элементами стратегии и рогалика.
- Sago Mini Jinja’s Garden – детская игра про сад и взаимодействие с окружающим миром.
- Consume Me – эмоциональный имулятор жизни, основанный на биографии одной из разработчиц игры.
- Cyberpunk 2077: Ultimate Edition –версия культовой RPG, оптимизированная для Mac с Apple Silicon.
Награды победителям будут официально вручены в рамках конференции WWDC 2026. Презентация iOS 27 с новой умной Siri и другими ИИ-фишками пройдет уже 8 июня.
Ранее в интернете появился список iPhone, которые смогут обновиться до iOS 27. По данным утечки, Apple собирается прекратить поддержку сразу четырех популярных моделей.