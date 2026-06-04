Apple выбрала самые интересные и полезные приложения и игры 2026 года

Apple назвала 12 победителей премии Apple Design Awards, в рамках которой награждают разработчиков самых интересных и инновационных приложений. 

Жюри оценивало дизайн, инновации и техническое исполнение. В этому году компания выбрала по одному приложению и по одной игре в 6 категориях.

Победители (Приложения)

  • Grug – минималистичное приложение, которое построено вокруг концепции "мудрости дня". Формат сделан легким, необычным и ненавязчивым.
  • Guitar Wiz – универсальное приложение как для начинающих, так и опытных гитаристов.
  • NBA: Live Games & Scores – сервис для Apple Vision Pro, в котором можно одновременно смотреть до пяти матчей NBA.
  • Moonlitt: Moon Phase Tracker – минималистичный трекер фаз Луны и астрономических событий. Подходит для наблюдений и планирования съемки.
  • Primary: News in Depth – новаторское новостное приложение, использующее иммерсивное пространственное видео.
  • Tide Guide: Charts & Tables – приложение для отслеживания океанических приливов, отливов, высоты волн и морской погоды.

Видео дня
Apple выбрала самые интересные и полезные приложения и игры 2026 года

Победители (Игры)

  • Is This Seat Taken? – расслабляющая логическая головоломка, где ваша цель – правильно рассадить капризных персонажей.
  • Pine Hearts – милая и приятная история о ностальгии, переживании потери и помощи другим.
  • Blue Prince – высоко оцененная критиками экспериментальная головоломка с элементами стратегии и рогалика.
  • Sago Mini Jinja’s Garden – детская игра про сад и взаимодействие с окружающим миром.
  • Consume Me – эмоциональный имулятор жизни, основанный на биографии одной из разработчиц игры.
  • Cyberpunk 2077: Ultimate Edition –версия культовой RPG, оптимизированная для Mac с Apple Silicon. 

Apple выбрала самые интересные и полезные приложения и игры 2026 года

Награды победителям будут официально вручены в рамках конференции WWDC 2026. Презентация iOS 27 с новой умной Siri и другими ИИ-фишками пройдет уже 8 июня.

Ранее в интернете появился список iPhone, которые смогут обновиться до iOS 27. По данным утечки, Apple собирается прекратить поддержку сразу четырех популярных моделей.

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