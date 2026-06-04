Apple выбрала самые интересные и полезные приложения и игры 2026 года

Apple объявила победителей премии Apple Design Awards 2026, отметив лучшие приложения и игры для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Vision Pro.

Apple назвала 12 победителей премии Apple Design Awards, в рамках которой награждают разработчиков самых интересных и инновационных приложений.

Жюри оценивало дизайн, инновации и техническое исполнение. В этому году компания выбрала по одному приложению и по одной игре в 6 категориях.

Победители (Приложения)

Видео дня

Победители (Игры)

Награды победителям будут официально вручены в рамках конференции WWDC 2026. Презентация iOS 27 с новой умной Siri и другими ИИ-фишками пройдет уже 8 июня.

Ранее в интернете появился список iPhone, которые смогут обновиться до iOS 27. По данным утечки, Apple собирается прекратить поддержку сразу четырех популярных моделей.

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