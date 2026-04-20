Какие iPhone получат iOS 27: легендарный смартфон останется без обновления

Будущее обновление iOS 27 оставит без поддержки сразу несколько популярных моделей iPhone. Об этом сообщает TechRadar со ссылкой на инсайдерскую информацию.
По данным утечки, Apple намерена прекратить поддержку iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, а также iPhone SE (2 поколение). Все эти модели сейчас работают на iOS 26, однако следующая версия системы для них уже не выйдет.
Таким образом для установки актуальной ОС понадобится как минимум iPhone 12. Такой шаг выглядит логичным: к моменту выхода iOS 27 серия iPhone 11 будет насчитывать около семи лет, что соответствует типичному сроку программной поддержки устройств Apple.
Вот полный список будущих обладателей iOS 27:
- iPhone 17e, iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, iPhone Air
- iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone SE (2022).
Официальная презентация iOS 27 состоится на конференции WWDC 2026, которая стартует 8 июня. Первая бета-версия для разработчиков традиционно выйдет в день анонса, а финальный релиз – в сентябре, вместе с новыми айфонами.
Сообщается, что с выходом iOS 27 Apple полностью перезапустит Siri. Компания планирует превратить ее в полноценного ИИ чат-бота, который сможет заменить ChatGPT на iPhone и других "яблочных" устройствах.
Ранее появилась информация, что Apple впервые планирует изменить традиционный график выпуска iPhone, разделив запуск iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.