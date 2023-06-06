Apple выделали лучшие iOS-приложения и игры 2023 года / фото ua.depositphotos.com

Компания Apple в рамках презентации WWDC 2023 объявила победителей премии приложений и игр Apple Design Awards. В список вошли 12 проектов, которые стали лучшими в своих номинациях.

В 2023 году "яблочные" определили шесть категорий: инклюзивность, удовольствие и веселье, интерактивность, социальное влияние, графика и визуализация, а также инновации. В каждой из них были выбраны лучшее приложение и лучшая игра.

Инклюзивность

Удовольствие и веселье

Интерактивность

Социальное влияние

Графика и визуализация

Инновации

Напомним, накануне Apple анонсировала iOS 17, которая станет доступна для владельцев iPhone уже этой осенью. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе возможность превратить смартфон в смарт-дисплей.

Но если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Единственный момент – перед установкой не забудьте сделать резервную копию смартфона. 

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