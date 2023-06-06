В их числе помощник для медитации Headspace, тренер по теннису SwingVision и игра Resident Evil Village.

Компания Apple в рамках презентации WWDC 2023 объявила победителей премии приложений и игр Apple Design Awards. В список вошли 12 проектов, которые стали лучшими в своих номинациях.

В 2023 году "яблочные" определили шесть категорий: инклюзивность, удовольствие и веселье, интерактивность, социальное влияние, графика и визуализация, а также инновации. В каждой из них были выбраны лучшее приложение и лучшая игра.

Инклюзивность

Удовольствие и веселье

приложение – Duolingo

игра – Afterplace

Интерактивность

приложение – Flighty

игра – Railbound

Социальное влияние

приложение – Headspace

игра – Endling

Графика и визуализация

приложение – Any Distance Видео дня

игра – Resident Evil Village

Инновации

Напомним, накануне Apple анонсировала iOS 17, которая станет доступна для владельцев iPhone уже этой осенью. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе возможность превратить смартфон в смарт-дисплей.

Но если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Единственный момент – перед установкой не забудьте сделать резервную копию смартфона.

Вас также могут заинтересовать новости: