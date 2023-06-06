Компания Apple в рамках презентации WWDC 2023 объявила победителей премии приложений и игр Apple Design Awards. В список вошли 12 проектов, которые стали лучшими в своих номинациях.
В 2023 году "яблочные" определили шесть категорий: инклюзивность, удовольствие и веселье, интерактивность, социальное влияние, графика и визуализация, а также инновации. В каждой из них были выбраны лучшее приложение и лучшая игра.
Инклюзивность
- приложение – Universe – Website Builder
- игра – Stitch
Удовольствие и веселье
- приложение – Duolingo
- игра – Afterplace
Интерактивность
Социальное влияние
Графика и визуализация
приложение – Any DistanceВидео дня
- игра – Resident Evil Village
Инновации
приложение – SwingVision: A.I. Tennis App
- игра – MARVEL SNAP
Напомним, накануне Apple анонсировала iOS 17, которая станет доступна для владельцев iPhone уже этой осенью. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе возможность превратить смартфон в смарт-дисплей.
Но если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Единственный момент – перед установкой не забудьте сделать резервную копию смартфона.