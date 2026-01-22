Apple полностью перезапустит Siri: она станет полноценным чат-ботом, как ChatGPT

Он будет глубоко встроен в iOS и macOS и заменит Siri в текущем формате.

Apple готовит крупное обновление своего голосового помощника Siri – компания планирует превратить ее в полноценного ИИ чат-бота, который сможет заменить ChatGPT на iPhone и других "яблочных" устройствах.

Такими планами Apple поделились в Bloomberg – проект носит кодовое название Campos, а официальными подробностями должны поделиться на WWDC 2026. Это должно стать главным нововведением iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27.

Пользователи смогут общаться с Siri в диалоговом стиле как по голосу, так и по тексту, а работать чат-бот будет на собственной ИИ-модели, построенной на базе Gemini. Его преимуществом по сравнению с другими чат-ботами будет глубокая интеграция в операционные системы Apple

Видео дня

Campos сможет не только отвечать на запросы пользователя, но и взаимодействовать с данными на устройстве, например анализировать содержимое приложений, искать нужные файлы, обрабатывать контекст открытых экранов и помогать с настройками. Такой уровень интеграции позволит выполнять сложные задачи без необходимости переключаться между отдельными приложениями или сервисами.

Кроме того, по информации источников, в ближайшие месяцы должна выйти iOS 26.4 с новой голосовой версией Siri, которую анонсировали еще в 2024-м году. Она сможет анализировать происходящее на экране, а также получит новый интерфейс.

По итогам 2025 года Apple вернула себе титул крупнейшего производителя смартфонов в мире, впервые за 14 лет обойдя Samsung. Основной причиной называют успешный релиз iPhone 17, а также отличные показатели 16-й линейки.

Ранее появилась информация, что Apple впервые планирует изменить традиционный график выпуска iPhone, разделив запуск iPhone 18 на две части: осенью 2026 и весной 2027 года.

Вас также могут заинтересовать новости: