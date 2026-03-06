Nvidia захватила почти весь рынок видеокарт, 'выдавив' AMD и Intel, - отчет

Доля AMD упала до 5%, а продажи Intel оказались фактически нулевыми.

Нынешний рынок видеокарт для настольных ПК претерпевает беспрецедентные изменения: компания Nvidia сегодня почти полностью захватила этот сегмент. Об этом пишет PC World.

Согласно последнему отчету аналитиков, более 94% дискретных графических карт, которые продаются для настольных компьютеров, поставляются именно Nvidia. Доля AMD составила 5%, а продажи Intel оказались фактически нулевыми.

Для сравнения: в конце 2024-го Nvidia занимала 84% рынка, тогда как AMD контролировала 15%. За год "красные" потерли около 10 процентных пунктов за год. Intel, которая вышла на рынок игровых GPU в 2022 году, осталась со своим 1%.

Такой прирост аналитики связывают с хорошими продажами видеокарт серии GeForce RTX 50, которые остаются главным выбором геймеров и энтузиастов.

В целом же, поставки видеокарт сократились по сравнению с предыдущим кварталом. Аналитики отмечают, что рынок оказался под давлением из-за роста цен, дефицита чипов памяти и торговых тарифов. Эти факторы уже повлияли на стоимость GPU в конце 2025 года, а в 2026-м ситуация лишь ухудшилась.

В отчете также отмечается, что потребители все чаще отказываются от покупки дискретных видеокарт в пользу интегрированной графики в процессорах, особенно в ноутбуках и мини-ПК, где отдельные GPU большинству пользователей уже не нужны.

В ближайшие годы Nvidia и AMD не планируют крупных релизов. По слухам, видеокарты нового поколения задержаться до 2028 года. В условиях дефицита памяти бе компании сосредоточатся на поставках видеокарт серий RTX 50 и Radeon RX 9000 соответственно.

