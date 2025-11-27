Отставание от графика предположительно связано с дефицитом и подорожанием RAM.

Обычно NVIDIA и AMD представляют новые поколения видеокарт каждые два года. Следуя этому графику, новые RTX 60 и RDNA 5 должны были появиться примерно в конце в конце 2026 или начале 2027 года, но инсайдеры советуют не ждать анонса свежих видеокарт в привычные сроки.

В связи с дефицитом и подорожанием RAM, возникший из-за ИИ-гонки, релиз планируют перенести до конца 2027 года. Возможно, даже до начала 2028-го – пишет Notebookcheck со ссылкой на инсайдера RedGamingTech.

Сложившаяся ситуация на рынке не позволяет обеспечить стабильное, а главное, экономически выгодное производство видеоускорителей. А пока NVIDIA и AMD намерены побольше заработать на дефиците: обе компании уже уведомили своих партнеров о повышении цен на видеокарты в начале 2026 года.

Меж тем есть информация, что компании AMD и NVIDIA могут отказаться от производства бюджетных GPU. Особенно это касается моделей с большим объемом видеопамяти, где стоимость памяти занимает значительную часть себестоимости.

В свою очередь NVIDIA может отменить серию GeForce RTX 50 SUPER из-за нехватки памяти GDDR7 на 3 ГБ. Именно они должны позволить создать RTX 5070 SUPER 18 ГБ, а также 5070 Ti SUPER и 5080 SUPER с 24 ГБ памяти без изменения разрядности шины.

Ранее появилась информация, что AMD и Intel начали повышать цены на свои старые процессоры. Эксперты связывают рост цен с дефицитом компонентов и повышенным спросом на вычислительные мощности, особенно со стороны индустрии ИИ.

УНИАН рассказывал, какие б/у комплектующие ПК можно покупать, а какие не стоит. На чем-то можно сэкономить, а вот некоторые элементы компьютера лучше брать только новыми.

