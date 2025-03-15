Лидером рейтинга ожидаемо стала GeForce RTX 5090. Radeon RX 9070 XT заняла седьмую строчку.

Специалисты авторитетного немецкого издания PC Games Hardware поделились актуальным рейтингом самых лучших видеокарт для игр с трассировкой лучей.

Для составления списка специалисты протестировали 27 ускорителей разных поколений в 15 современных играх с трассировкой лучей. В качестве тестового стенда выступил ПК с процессором Ryzen 7 9800X3D, материнской платой ASRock X870E Taichi и 32 ГБ ОЗУ стандарта DDR5-6400.

Лидером рейтинга ожидаемо стала GeForce RTX 5090. Она опережает своего ближайшего преследователя RTX 4090 на 20%. Замыкает тройку RTX 5080.

За ними следует GeForce RTX 4080 Super. Она на 6% обгоняет GeForce RTX 5070 Ti, расположившуюся на пятой строчке рейтинга.

Самой удачной видеокартой AMD является Radeon RX 9070 XT. Она на 5% быстрее Radeon RX 7900 XTX и на 3% медленнее GeForce RTX 4070 Ti Super.

Другая новинка Team Red в лице Radeon RX 9070 расположилась на 10-й строчке рейтинга. Она выдает почти ту же производительность в играх с трасировкой, что и конкурирующая GeForce RTX 5070.

Видео дня

Напомним, на прошлой неделе AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 9070 и 9070 XT. Последнюю обозреватели назвали лучшей для 2К-гейминга на сегодняшний день. А вот конкурирующая с ней GeForce RTX 5070 совершенно не впечатлила.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось.

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