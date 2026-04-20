Сколько еще продлится дефицит памяти: эксперты дали неутешительный прогноз

Глобальный дефицит компьютерной памяти продлится еще несколько лет и не ослабнет как минимум до конца 2027 года, а в худшем случае – до конца десятилетия. Об этом сообщает авторитетное издание Nikkei Asia со ссылкой на отраслевые прогнозы.

Главной причиной кризиса стал взрывной интерес к ИИ, который буквально "пожирает" все доступные ресурсы заводов. Крупнейшие производители памяти – Samsung и SK Hynix и Micron – переключают ресурсы на выпуск высокоскоростной HBM-памяти, необходимой для дата-центров, вместо традиционной DRAM, используемой в потребительской электронике.

По оценкам аналитиков, даже при расширении производства рынок будет испытывать серьезный дефицит: к концу 2027 года производители смогут покрыть лишь около 60% мирового спроса. Чтобы закрыть этот разрыв, выпуск должен расти хотя бы на 12% в год, однако текущие планы предполагают не более 7,5%.

Дополнительная проблема – сроки запуска новых заводов. Большинство таких производственных площадок начнут полноценно работать только в 2027 или даже в 2028 году, а значит, в ближайшие пару лет ситуация существенно не улучшится.

Дефицит уже бьет по кошелькам потребителей. Цены на электронику, включая смартфоны, ноутбуки, модули памяти DDR5, SSD-накопители и готовые ПК, ползут вверх. Более того, отдельные представители отрасли предупреждают, что нехватка памяти может сохраниться вплоть до 2030 года.

УНИАН уже рассказывал, що через дефіцит пам'яті Apple відклала випуск MacBook Pro з сенсорним екраном, а Android-виробники відмовляються від Ultra-смартфонів

По оценке аналитиков, уже к концу 2026 года многие производители либо уйдут с рынка, либо будут вынуждены сократить отдельные продуктовые направления из-за нехватки памяти. Некогда популярные бренды ASUS и Meizu уже официально объявили об уходе с рынка смартфонов.

