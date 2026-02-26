Вслед за ASUS еще один популярный бренд сворачивает производство смартфонов

Утверждается, что выпуск серии Meizu 23 фактически приостановлен.

В сети появились сообщения, что Meizu больше не будет выпускать новые смартфоны, а сама корпорация готовится к вынужденной реструктуризации. Выпуск серии Meizu 23, который был запланирован на середину 2026 года, фактически приостановлен.

Источники, близкие к Meizu, утверждают, что китайский производитель не может расплатиться с поставщиками еще с апреля прошлого года. Ситуацию усугубил дефицит памяти и рост цен на комплектующие – как пишет Gizmochina, именно это стало критическим ударом по мобильному бизнесу бренда.

При этом подчеркивается, что бренд Meizu полностью не исчезнет и останется внутри системы Geely, а отдельные дочерние структуры концерна могут продолжить деятельность в смежных направлениях.

Стоит отметить, что сообщения о "закрытии" Meizu возникают с завидной регулярностью – примерно раз в пару лет. Однако на этот раз инсайдеры утверждают, что сокращения уже начались, а работа мобильного подразделения фактически приостановлена.

Напомним, в январе 2026 года ASUS официально объявила о полном отказе от выпуска новых смартфонов. Компания сосредоточится на рынке ПК и ИИ. А в июне некогда популярный бренд LG прекратил поддержку всех своих смартфонов.

Ранее пользователей предупредили о серьезных переменах на рынке смартфонов в 2026 году. Компаниям, в том числе Apple, придется либо повышать цены, примерно на 20-30%, либо ухудшать характеристики.

На фоне бушующего в мире кризиса пользователи могут столкнуться не только с повышенными ценами на смартфоны, но и других устройств, зависящих от памяти – например, ноутбуков. Улучшения ситуации не ожидается как минимум до 2028 года.

