Apple отложила выпуск MacBook Pro с сенсорным экраном из-за дефицита памяти

Из-за дефицита комплектующих выход масштабного обновления MacBook Pro откладывается до начала 2027 года

Apple столкнулась с проблемами в производстве следующего поколения MacBook Pro, которое должно стать одним из самых крупных обновлений серии за последние годы. Об этом сообщает Марк Гурман, авторитетный инсайдер из Bloomberg.

По данным источника, причиной стали проблемы в цепочке поставок – прежде всего дефицит оперативной памяти и накопителей SSD, который затронул всю индустрию. Из-за этого релиз новых моделей может сдвинуться и состояться не раньше начала 2027 года, хотя ранее ожидалось, что ноутбуки представят в конце 2026-го.

Будущие MacBook Pro будут совершенно новыми устройствами. Они впервые получат сенсорные экраны OLED, обновленный дизайн без "челки" и новые чипы M6 Pro и M6 Max. Также Apple готовит переработанный интерфейс под тачскрин – с контекстными меню и увеличенными элементами в строке меню.

Ожидается, что из-за масштабности апдейта и проблем с поставками деталей Apple может позиционировать OLED-версии как новую премиальную линейку с более высокой ценой. В таком случае текущие модели на чипсетах M5 останутся в продаже по прежним ценам.

Кроме того, аналогичные проблемы с поставками уже затронули и другие устройства компании – например, обновленный Mac Studio также был отложен.

Дефицит памяти сейчас наблюдается по всей отрасли и связан, в частности, с ростом спроса со стороны ИИ-инфраструктуры. Это все чаще влияет на сроки выхода новых устройств. УНИАН рассказывал, что дефицит памяти вынудил Android-производителей отказаться от Ultra-смартфонов.

Также производители смартфонов предупредили о серьезных переменах на рынке смартфонов. Компаниям придется либо повышать цены (примерно на 20-30%), либо ухудшать характеристики.

Вас также могут заинтересовать новости: