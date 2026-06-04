Steam показал среднестатистический компьютер своего геймера в 2026 году

GeForce RTX 3060 все еще в топе, также пользователи активно обновляются до Windows 11 на фоне свежих апдейтов,

В Steam обновили статистику по самому популярному "железу" среди пользователей. По состоянию на конец мая 2026 года самой популярной видеокартой остается RTX 3060. Она установлена в 4,02% компьютерах.

На втором месте располагается ноутбучная RTX 4060 с долей 3,99%, а сразу за ней уже десктопная RTX 4060 с 3,74%. Замыкает пятерку лидеров RTX 5070, которую эксперты называют лучшей прямо сейчас по соотношению мощности к цене.

Чарт, как обычно, состоит почти полностью из видеокарт Nvidia. В топ-10 нет ни одного флагманского ускорителя AMD. Также большая часть геймеров по-прежнему использует видеокарты с 8 ГБ видеопамяти. Хотя за прошедший месяц их доля сократилась на 0,86% и теперь составляет 25,89%.

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Что касается другого оборудования, более 46% геймеров используют процессоры AMD, что является рекордным показателем. Доля компьютеров на базе Intel соответственно опустилась ниже 54%. Если смотреть статистику по количеству ядер, то самыми распространенными являются 6-ядерные решения (28%).

Также геймеры активно обновляются до Windows 11 на фоне свежих апдейтов, ускоряющих работу. На новую ОС перешли почти 70% пользователей Steam. У Windows 10 сейчас аудитория менее 24%.

По оперативной памяти распределение следующее: 8 ГБ (7,82%), 16 ГБ (41,14%), 32 ГБ (36,68%). Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920×1080 пикселей (51,89%). С полной статистикой Steam можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в начале июня Nvidia представила суперчип, объединяющий процессор и видеокарту. Корпорация обещает производительность уровня RTX 5070 и автономность уровня MacBook.

Меж тем пользователей призвали избегать покупки нового процессора Ryzen 9950X3D2 от AMD. Первый чип с двойной технологией 3D V-Cache ожидаемо оказался мощным, но не настолько, чтобы оправдать свой ценник.

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