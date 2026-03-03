Эксперты назвали лучшую видеокарту прямо сейчас по соотношению цены и качества

На старте устройство встретили без особого энтузиазма, однако на фоне дефицита памяти и удорожания видеокарт ситуация изменилась.

На фоне продолжающегося дефицита памяти и подорожания видеокарт с 16 ГБ памяти GeForce RTX 5070 неожиданно вышла в лидеры по соотношению цены и производительности. К такому выводу пришли блогеры с канала Toasty Bros.

На момент выхода в марте 2025 года видеокарту встретили без особого энтузиазма: новинку критиковали за скромный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением и "всего" 12 ГБ памяти. Но сегодня ситуация кардинально изменилась.

В последние месяцы даже менее мощные GeForce RTX 5060 Ti и Radeon RX 9060 XT с 16 ГБ памяти заметно прибавили в цене, практически сравнявшись с RTX 5070. В результате RTX 5070 превратилась в одно из самых разумных предложений на рынке в сегменте до 600 долларов.

Видео дня

В игровых тестах видеокарта продемонстрировала высокие результаты при разрешении 1440p. Так, в Battlefield 6 на высоких настройках без апскейлинга фреймрейт стабильно превышал 100 кадров в секунду. При включении DLSS и генерации кадров (2×) частота поднималась до 230–240 fps.

В новом хорроре Resident Evil Requiem с активированной трассировкой лучей на высоких настройках производительность держалась на уровне около 60 fps в тяжелых сценах, а с DLSS увеличивалась примерно до 100 кадров в секунду.

В соревновательных проектах вроде Counter-Strike 2 на средних настройках можно легко получить 300+ кадров в секунду. В синтетическом тесте 3DMark Time Spy RTX 5070 набрал 23 128 баллов.

Хотя 12 ГБ видеопамяти поначалу вызывали сомнения, на практике этого объема достаточно для современных игр в 1440p, отметили эксперты.

Согласно свежему опросу Steam, GeForce RTX 5070 опередила RTX 4060 и стала самой популярной видеокартой среди ПК-геймеров. Бюджетная RTX 5060 замыкает топ-3.

Ранее эксперты назвали 5 старых видеокарт, которые все еще топ в 2026 году. Все они подходят для 1080p-гейминга, а некоторые способны справляться с 1440p в отдельных играх.

